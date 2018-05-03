Родные погибших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в Жанаозене: «Не все виновные на скамье подсудимых»

- В ходе досудебного расследования установлено, что 25 ноября 2017 года примерно в 12:00 дежурный диспетчер железнодорожного переезда на седьмом разъезде станции Өзен-Бастау не подал знак о безопасности движения машинисту тепловоза, движущегося со скоростью 65 км/ч от станции «Бопай» к станции «Өзен». В это время на железнодорожном переезде автоматически включилась голосовая сигнализация и семафор, однако в связи с тем, что шлагбаум был примотан проволокой к держателю, он не опустился автоматически. На момент происшествия дежурный диспетчер находился в состоянии алкогольного опьянения и не обратил внимания на сигнализацию, в связи с чем им не были предприняты меры по предотвращению аварии. В результате чего водитель автомашины ГАЗ-322132, перевозивший пассажиров, проехав на запрещенный сигнал, столкнулся с тепловозом, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
На суде присутствовали родные погибших и пострадавших в аварии. Они считают, что виновным является не только дежурный диспетчер.
У Артыкбая Абишева погибли беременная жена и сын.
У Жанибека Джалабаева в аварии погибла жена, находившаяся на восьмом месяце беременности. У Сисенбая Сиидова – сестра.
Защитник подсудимого Нурлан Танауов говорит, что дежурного диспетчера не предупредили о приближающемся тепловозе.
Водитель «ГАЗели», как доказало следствие, выехал на запрещающий сигнал светофора. Напомним, он погиб на месте. Автомобиль был вдвое перегружен.
Дежурный по переезду, как ранее рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области, находился на работе в состоянии легкого опьянения.
Ранее в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» сообщили, что устройства переездной сигнализации работали исправно.
Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьям погибших обещали выплатить по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге - девятерым пострадавшим. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.
Следующее заседание назначено на 14 мая.
Фото Рашида Исмагилова
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