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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:11

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Родные погибших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в Жанаозене: «Не все виновные на скамье подсудимых»

Люди высказали свои претензии к системе безопасности на железнодорожном транспорте в целом. Сегодня, 2 мая, перед судом предстал дежурный диспетчер железнодорожного переезда. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Родные погибших и пострадавших
Процесс проходит в Жанаозенском городском суде.

- В ходе досудебного расследования установлено, что 25 ноября 2017 года примерно в 12:00 дежурный диспетчер железнодорожного переезда на седьмом разъезде станции Өзен-Бастау не подал знак о безопасности движения машинисту тепловоза, движущегося со скоростью 65 км/ч от станции «Бопай» к станции «Өзен». В это время на железнодорожном переезде автоматически включилась голосовая сигнализация и семафор, однако в связи с тем, что шлагбаум был примотан проволокой к держателю, он не опустился автоматически. На момент происшествия дежурный диспетчер находился в состоянии алкогольного опьянения и не обратил внимания на сигнализацию, в связи с чем им не были предприняты меры по предотвращению аварии. В результате чего водитель автомашины ГАЗ-322132, перевозивший пассажиров, проехав на запрещенный сигнал, столкнулся с тепловозом, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

На суде присутствовали родные погибших и пострадавших в аварии. Они считают, что виновным является не только дежурный диспетчер.

Родные погибших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в Жанаозене: «Не все виновные на скамье подсудимых»


- У меня погиб девятилетний сын, и я считаю, что в его смерти виновно халатное отношение в целом к системе безопасности на железнодорожном транспорте. Там была масса нарушений, и мы надеемся, что виновные в этом понесут наказание, - сказала Сауле Есполова.


У Артыкбая Абишева погибли беременная жена и сын.

Родные погибших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в Жанаозене: «Не все виновные на скамье подсудимых»


- Мы всей семьей находились в той «ГАЗели». Я чудом остался жив, но моя жена, которая находилась на седьмом месяце беременности, и мой сын, четвероклассник, погибли. Конечно, я хочу, чтобы за их смерть понесли ответственность виновные. Шлагбаум был примотан проволокой, как такое вообще возможно? - говорит мужчина.


У Жанибека Джалабаева в аварии погибла жена, находившаяся на восьмом месяце беременности. У Сисенбая Сиидова – сестра.

Родные погибших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в Жанаозене: «Не все виновные на скамье подсудимых»


- Для всех наших семей – это большая трагедия. Никто не вернет нам жизни наших близких, но мы хотим, чтобы понесли за это ответственность все, кто должен был обеспечивать безопасность на этом переезде в тот день, - говорит Жанибек Джалабаев.


Защитник подсудимого Нурлан Танауов говорит, что дежурного диспетчера не предупредили о приближающемся тепловозе.

Родные погибших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в Жанаозене: «Не все виновные на скамье подсудимых»


- У нас есть свидетель, тоже дежурный по переезду. Он сдавал смену в тот день и сообщил о том, что никто не оповещал его о приближающемся тепловозе. Такая ошибка была допущена утром, и вот в обед произошло то же самое. Есть у нас свидетель, который видел, что тепловоз не подавал предупредительный сигнал, когда приближался к переезду, и ехал со скоростью 100 км/ч. А когда дежурный его увидел, то было уже поздно. Он выбежал, но ничего не смог сделать, - говорит Нурлан Танауов.


Водитель «ГАЗели», как доказало следствие, выехал на запрещающий сигнал светофора. Напомним, он погиб на месте. Автомобиль был вдвое перегружен.

Дежурный по переезду, как ранее рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области, находился на работе в состоянии легкого опьянения.

Ранее в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» сообщили, что устройства переездной сигнализации работали исправно.

Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьям погибших обещали выплатить по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге - девятерым пострадавшим. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.

Следующее заседание назначено на 14 мая.



Фото Рашида Исмагилова


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Родные погибших в ДТП пассажирской Газели и тепловоза: не все виновные оказались на скамье подсудимых


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