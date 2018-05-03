Родные погибших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» в Жанаозене: «Не все виновные на скамье подсудимых»

- У меня погиб девятилетний сын, и я считаю, что в его смерти виновно халатное отношение в целом к системе безопасности на железнодорожном транспорте. Там была масса нарушений, и мы надеемся, что виновные в этом понесут наказание, - сказала Сауле Есполова.

- Мы всей семьей находились в той «ГАЗели». Я чудом остался жив, но моя жена, которая находилась на седьмом месяце беременности, и мой сын, четвероклассник, погибли. Конечно, я хочу, чтобы за их смерть понесли ответственность виновные. Шлагбаум был примотан проволокой, как такое вообще возможно? - говорит мужчина.

- Для всех наших семей – это большая трагедия. Никто не вернет нам жизни наших близких, но мы хотим, чтобы понесли за это ответственность все, кто должен был обеспечивать безопасность на этом переезде в тот день, - говорит Жанибек Джалабаев.

- У нас есть свидетель, тоже дежурный по переезду. Он сдавал смену в тот день и сообщил о том, что никто не оповещал его о приближающемся тепловозе. Такая ошибка была допущена утром, и вот в обед произошло то же самое. Есть у нас свидетель, который видел, что тепловоз не подавал предупредительный сигнал, когда приближался к переезду, и ехал со скоростью 100 км/ч. А когда дежурный его увидел, то было уже поздно. Он выбежал, но ничего не смог сделать, - говорит Нурлан Танауов.

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