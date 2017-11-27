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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 3565

Алдирза Куанышкереев: Дежурный по переезду в момент столкновения тепловоза и «ГАЗели» был нетрезв

Водитель «ГАЗели» скончался на месте происшествия. По факту ДТП продолжается досудебное расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Фото из архива Lada.kz
«ГАЗель» 2002года выпуска, по словам Даурена Табжанова, представителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, была арендована у частного лица предпринимателем Таныбаем Кейсиковым, который выиграл тендер на пассажирские перевозки по маршрутам №№2 и 3.

Машина, как рассказал Даурен Табжанов, была исправна. Автомобиль двигался по маршруту Жанаозен - Тенге. На предпоследней остановке, которая находится у колледжа, в салон автомобиля сели 15 человек - студенты.

Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии лёгкого опьянения.

- Он задержан в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). По словам дежурного, машинист вовремя не передал сигнал о приближении, поэтому он не смог своевременно среагировать, - рассказал Алдирза Куанышкереев.

Водитель «ГАЗели», гражданин Узбекистана 1967 года рождения, скончался на месте происшествия. В каком состоянии находился водитель, покажут результаты медицинской экспертизы.

- Проводится служебное расследование, которое выявит, имел ли право водитель «ГАЗели» заниматься пассажирскими перевозками, - сказал Алдирза Куанышкереев.

Машинист, управлявший тепловозом, по словам Ерлана Бурхутова, заместителя начальника отделения дороги АО «Казахстан Темир Жолы», действовал строго по инструкции. Однако в ходе следствия рассматривается и его уголовная ответственность.

- Стоит отметить, что предпринимателя, который занимался перевозками, ранее семь раз привлекали к административной ответственности за превышение числа пассажиров в автомобиле, - добавил Даурен Табжанов.

Как рассказала Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Актау. В городской больнице Жанаозена шесть человек находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Остальные 18 человек госпитализированы в отделение травматологии.

Пострадавшие при столкновении «ГАЗели» и тепловоза дети, по словам Камшат Турсынбековой, главного врача областной детской больницы, находятся в крайне тяжелом состоянии.

- Шестилетний мальчик и 10-летняя девочка находятся на аппарате искусственного дыхания в отделении реанимации областной детской больницы. Поступили с травматическим шоком. У девочки - ампутация обеих ног, черепно-мозговая травма, множественные ушибы. У мальчика - черепно-мозговая травма, тупая травма живота, множественные ушибы и травмы, - сказала Камшат Турсынбекова.

Дети осмотрены травматологом-ортопедом из Астаны, он одобрил основное лечение, проводимое врачами областной детской больницы.

Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.

Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.

В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.

Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Тимур Ниталиев, Гульмира Садырова


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Комментарии ( 6 )

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бася (Посетители) Сегодня, 17:20
даже читать страшно..в голове вертится-ужасс... столько трагедий..
и понимаешь что и дальше порядка не будет..
 
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Елаев (Посетители) Сегодня, 17:00
Соболезнования всем пострадавшим.
 
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  • leo529
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  • Vladimir_aktau
 marskat (Посетители) Сегодня, 16:15
Вот и мне интересно КАК НЕ УВИДЕЛ ПОЕЗД ЕСлИ СТОЛКНОВЕНИЕ НА ПЕРЕЕЗДЕ????????? КАААААК?ну как можно в 5-10 метрах не заметить поезд? Не смотреть по сторонам?????? И сколько людей в газель набилось если 27 пострадавших и 9 погибших????? Куча вопросов и никто не ответит за сломанные судьбы как всегда потому что у нас тут все родственники(((((
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:36
Хотел оставить гневный комент, но не могу найти цензурных слов, чтобы описать все это.....
Людей жалко...
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:22
- Стоит отметить, что предпринимателя, который занимался перевозками, ранее семь раз привлекали к административной ответственности за превышение числа пассажиров в автомобиле, - добавил Даурен Табжанов.

Что за бардак твориться у вас там уважаемый Даурен?
Вас тоже привлечь к ответственности надо... На сто процентов уверен водитель имел купленные права на управления ТС!!!
Предпенимателя лечить лицензии пожизненно!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • mr12
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 15:17
А водитель Газели в каком состоянии был?! ЖД переезд - это очень опасное место, надо быть чрезмерно внимательным... Тем более детей вез.... Никакой легко-пьяный дежурный не уменьшает вины самого водителя. Он обязан быть бдительным....
 
 

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