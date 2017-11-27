Алдирза Куанышкереев: Дежурный по переезду в момент столкновения тепловоза и «ГАЗели» был нетрезв

Машина, как рассказал Даурен Табжанов, была исправна. Автомобиль двигался по маршруту Жанаозен - Тенге. На предпоследней остановке, которая находится у колледжа, в салон автомобиля сели 15 человек - студенты.
Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии лёгкого опьянения.
- Он задержан в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). По словам дежурного, машинист вовремя не передал сигнал о приближении, поэтому он не смог своевременно среагировать, - рассказал Алдирза Куанышкереев.
Водитель «ГАЗели», гражданин Узбекистана 1967 года рождения, скончался на месте происшествия. В каком состоянии находился водитель, покажут результаты медицинской экспертизы.
- Проводится служебное расследование, которое выявит, имел ли право водитель «ГАЗели» заниматься пассажирскими перевозками, - сказал Алдирза Куанышкереев.
Машинист, управлявший тепловозом, по словам Ерлана Бурхутова, заместителя начальника отделения дороги АО «Казахстан Темир Жолы», действовал строго по инструкции. Однако в ходе следствия рассматривается и его уголовная ответственность.
- Стоит отметить, что предпринимателя, который занимался перевозками, ранее семь раз привлекали к административной ответственности за превышение числа пассажиров в автомобиле, - добавил Даурен Табжанов.
Как рассказала Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Актау. В городской больнице Жанаозена шесть человек находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Остальные 18 человек госпитализированы в отделение травматологии.
Пострадавшие при столкновении «ГАЗели» и тепловоза дети, по словам Камшат Турсынбековой, главного врача областной детской больницы, находятся в крайне тяжелом состоянии.
- Шестилетний мальчик и 10-летняя девочка находятся на аппарате искусственного дыхания в отделении реанимации областной детской больницы. Поступили с травматическим шоком. У девочки - ампутация обеих ног, черепно-мозговая травма, множественные ушибы. У мальчика - черепно-мозговая травма, тупая травма живота, множественные ушибы и травмы, - сказала Камшат Турсынбекова.
Дети осмотрены травматологом-ортопедом из Астаны, он одобрил основное лечение, проводимое врачами областной детской больницы.
Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.
Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.
В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.
Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).
Тимур Ниталиев, Гульмира Садырова