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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 1062

Врачи оценивают состояние пострадавших при ЧП на месторождении в Мангистау как стабильно тяжелое

Ожидается приезд специалиста из столичного ожогового центра. Об этом сообщил Есет Шахатбаев, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Фото из архива Lada.kz
Двое человек госпитализированы в отделение травматологии и ортопедии, один находится в реанимации.

Состояние пострадавших оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, происшествие на месторождении «Комсомольское» случилось 19 мая. Возгорание дренажной емкости произошло в 22:22.

- На месте происшествия от полученных травм скончался рабочий подрядной организации ТОО «М-Техсервис» 1986 года рождения. Трое (двое 1973 и один 1980 годов рождения) получили ожоги различной степени и были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу, - сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Госпитализированный в реанимационное отделение пострадавший получил ожоги тела 60 процентов.


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