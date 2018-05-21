Врачи оценивают состояние пострадавших при ЧП на месторождении в Мангистау как стабильно тяжелое

Состояние пострадавших оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, происшествие на месторождении «Комсомольское» случилось 19 мая. Возгорание дренажной емкости произошло в 22:22.
- На месте происшествия от полученных травм скончался рабочий подрядной организации ТОО «М-Техсервис» 1986 года рождения. Трое (двое 1973 и один 1980 годов рождения) получили ожоги различной степени и были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу, - сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Госпитализированный в реанимационное отделение пострадавший получил ожоги тела 60 процентов.
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