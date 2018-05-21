В ДВД Мангистау сообщили подробности разбойного нападения на филиал АО «Цеснабанк»

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.



2. Разбой, совершенный:



1) группой лиц по предварительному сговору;



2) неоднократно;



3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище;



4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;



5) с причинением тяжкого вреда здоровью, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.



3. Разбой, совершенный:



1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;



2) с целью хищения имущества в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:



1) преступной группой;



2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Совершившего попытку разбойного нападения мужчину задержали оказавшиеся поблизости сотрудники дорожно-патрульной службы местной полицейской службы ДВД Мангистауской области.- Сотрудник охраны банка для предупреждения и для подачи сигнала тревоги выстрелил в воздух, тем самым спугнул нападающего. Подозреваемый, пытаясь скрыться с места преступления, выбежал из здания банка. Однако сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось его задержать, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 192 УК РК. Ведется досудебное расследование.Напомним, ранее инцидент прокомментировали в пресс-службе АО «Цеснабанк».