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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 623

По факту смерти рабочего на производстве в Мангистау ведется досудебное расследование

Несчастный случай, который произошел 31 мая, прокомментировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

- Примерно в 10:00 31 мая на строительной базе ТОО «ЕР САЙ Каспиан Контрактор», расположенной в селе Курык Каракинйского района, водитель вилочного погрузчика по неосторожности совершил наезд на рабочего. Пострадавший скончался. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каракиянского РОВД. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в ДВД Мангистау.

Напомним, трагедия произошла 31 мая на производственной территории компании «Ерсай». Сотрудника ТОО «DSL Caspian», по предварительным данным, задавил погрузчик. Ему, по неподтвержденной информации, было 26 лет.

Расследованием инцидента занимается и специально созданная комиссия управления труда по Мангистауской области.

Кая Снегова. Лиана Рязанцева


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:40
Aty qaıyrly bolsyn. Múshel jasyn-aı...
 
 

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