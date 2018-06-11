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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:29

Просмотров: 1735

ДТП возле Жанаозена: Пострадали девять человек

Двое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Об этом сообщили в Жанаозенской центральной городской больнице.

Фото очевидцев
С места происшествия, как отметили в Жанаозенской центральной городской больнице, госпитализированы девять человек, включая пятерых детей.

- Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пять человек - в травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести. Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили в Жанаозенской центральной городской больнице.


Напомним, авария произошла при въезде в Жанаозен 10 июня примерно в 20:00.

Легковой автомобиль Lexus ES 330, по словам очевидца, на подъеме начал совершать обгон. Выехав на полосу встречного движения, он лоб в лоб столкнулся с Toyota Avalon. В результате столкновения Toyota Avalon окутало пламенем, машина сгорела полностью.

Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.





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Комментарии ( 3 )

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 Морской (Посетители) Сегодня, 11:31
Да уж...Себя не жалеют,других не жалеют.От безнаказанности это все.Вот увидите-лексусовод разведет по-тихому (не с пострадавшими,так с ЖоПо) и дальше будет рассекать,на другой машине.А люди инвалидами останутся,на всю жизнь...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:33
Mundaı apattan keıin, mert bolyp ketken jandardyń bolmaģany abzal boldy. Qorqynyshty apat.
 
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 sergofan (Посетители) Сегодня, 09:55
Водятла Лексуса-в тюрьму! Пострадавшим-выздоровления.
 
 

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