ДТП возле Жанаозена: Пострадали девять человек

- Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пять человек - в травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести. Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили в Жанаозенской центральной городской больнице.

С места происшествия, как отметили в Жанаозенской центральной городской больнице, госпитализированы девять человек, включая пятерых детей.Напомним, авария произошла при въезде в Жанаозен 10 июня примерно в 20:00.Легковой автомобиль Lexus ES 330, по словам очевидца, на подъеме начал совершать обгон. Выехав на полосу встречного движения, он лоб в лоб столкнулся с Toyota Avalon. В результате столкновения Toyota Avalon окутало пламенем, машина сгорела полностью.Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.