По факту ДТП у Жанаозена ведется досудебное расследование

Фото очевидцев
Факт ДТП, по информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УВД Жанаозена.
- Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека), - сообщили в ДВД Мангистауской области.
Для справки. Часть 1 статьи 345 УК РК - Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека.
Напомним, авария произошла при въезде в Жанаозен 10 июня примерно в 20:00.
В Жанаозенскую центральную городскую больницу госпитализированы девять человек, включая пятерых детей.
Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пятеро человек - в травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести.
Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой.
- Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека), - сообщили в ДВД Мангистауской области.
Для справки. Часть 1 статьи 345 УК РК - Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека.
Напомним, авария произошла при въезде в Жанаозен 10 июня примерно в 20:00.
В Жанаозенскую центральную городскую больницу госпитализированы девять человек, включая пятерых детей.
Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пятеро человек - в травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести.
Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой.
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