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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

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По факту ДТП у Жанаозена ведется досудебное расследование

Назначена экспертиза. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев
Факт ДТП, по информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УВД Жанаозена.

- Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека), - сообщили в ДВД Мангистауской области.

Для справки. Часть 1 статьи 345 УК РК - Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

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Напомним, авария произошла при въезде в Жанаозен 10 июня примерно в 20:00.

В Жанаозенскую центральную городскую больницу госпитализированы девять человек, включая пятерых детей.

Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пятеро человек - в травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести.

Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой.


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