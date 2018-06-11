По факту ДТП у Жанаозена ведется досудебное расследование

Наказывается штрафом в размере до 300 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Факт ДТП, по информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УВД Жанаозена.- Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека), - сообщили в ДВД Мангистауской области.Напомним, авария произошла при въезде в Жанаозен 10 июня примерно в 20:00.В Жанаозенскую центральную городскую больницу госпитализированы девять человек, включая пятерых детей.Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пятеро человек - в травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести.Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой.