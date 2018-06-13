Неубранный сухостой послужил источником возгорания возле школы в Актау

Фото из архива Lada.kz
Возгорание произошло из-за неубранного сухостоя возле школы №9 примерно в 16.15 сегодня, 13 июня. Очевидцы предположили, что горение произошло на территории учебного заведения.
- Произошло горение сухостоя. Но за территорией школы. С наступлением жары подобных инцидентов стало чаще. На месте работает одна единица техники, - сказала Рукия Сычева.
Напомним, в 6 микрорайоне Актау произошел пожар на территории школы 5 июня.
- Произошло горение сухостоя. Но за территорией школы. С наступлением жары подобных инцидентов стало чаще. На месте работает одна единица техники, - сказала Рукия Сычева.
Напомним, в 6 микрорайоне Актау произошел пожар на территории школы 5 июня.