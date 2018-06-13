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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 61

Неубранный сухостой послужил источником возгорания возле школы в Актау

Инцидент произошёл возле ограждения школы №9. На месте работают пожарные. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Возгорание произошло из-за неубранного сухостоя возле школы №9 примерно в 16.15 сегодня, 13 июня. Очевидцы предположили, что горение произошло на территории учебного заведения.

Неубранный сухостой послужил источником возгорания возле школы в Актау


- Произошло горение сухостоя. Но за территорией школы. С наступлением жары подобных инцидентов стало чаще. На месте работает одна единица техники, - сказала Рукия Сычева.

Напомним, в 6 микрорайоне Актау произошел пожар на территории школы 5 июня.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:33
Temeki tuqylynan janyp ketedi qazir. Lezde...
 
 

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