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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:59

Просмотров: 1447

В Мангистауской области в авариях погибли 29 человек

Данные о числе ДТП и пострадавших в них опубликован на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Фото из архива lada.kz
С начала 2018 года в Мангистауской области, по данным Комитета, произошло 141 ДТП, в которых пострадали 172 человека, в том числе 36 несовершеннолетних.
В авариях погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

По ранее опубликованной Комитетом информации, за полгода в Мангистауской области произошло 121 ДТП, в котором пострадали 147 человек, в том числе 28 несовершеннолетних. Жертвами стали 24 человека, из них двое — несовершеннолетние.

Напомним, в 2017 году за аналогичный период в ДТП пострадали 149 человек.

Посмотреть подборку аварий со смертельным исходом в Мангистауской области можно здесь.


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Комментарии ( 2 )

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valesa (Посетители) Сегодня, 13:56
Ужасы нашего городка!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:37
Mańģystaýlyqtar óziniń ómirin saqtamasa, qarapaıym jol júrý yerejelerin saqtaýģa yerinse, nesi bar, ólette ketedi.
 
 

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