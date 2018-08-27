В Мангистауской области в авариях погибли 29 человек

Фото из архива lada.kz
С начала 2018 года в Мангистауской области, по данным Комитета, произошло 141 ДТП, в которых пострадали 172 человека, в том числе 36 несовершеннолетних.
В авариях погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
По ранее опубликованной Комитетом информации, за полгода в Мангистауской области произошло 121 ДТП, в котором пострадали 147 человек, в том числе 28 несовершеннолетних. Жертвами стали 24 человека, из них двое — несовершеннолетние.
Напомним, в 2017 году за аналогичный период в ДТП пострадали 149 человек.
Посмотреть подборку аварий со смертельным исходом в Мангистауской области можно здесь.
В авариях погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
По ранее опубликованной Комитетом информации, за полгода в Мангистауской области произошло 121 ДТП, в котором пострадали 147 человек, в том числе 28 несовершеннолетних. Жертвами стали 24 человека, из них двое — несовершеннолетние.
Напомним, в 2017 году за аналогичный период в ДТП пострадали 149 человек.
Посмотреть подборку аварий со смертельным исходом в Мангистауской области можно здесь.