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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 18:36

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Семь аварий со смертельным исходом в Мангистау в 2017 году

Сегодня, 11 сентября, жители области обсуждают ДТП, произошедшее в Бейнеу, которое унесло жизни семи человек из одной семьи. Lada.kz рассказала о семи ДТП со смертельным исходом в Мангистауской области, случившихся с начала текущего года.

Фото из архива Lada.kz
ДТП, унесшее жизни сразу семи человек, произошло в Бейнеу, по уточненным данным, 10 сентября текущего года примерно в 16:40. Автомобиль Toyota Camry врезался в забор жилого дома, в результате чего водитель и шестеро пассажиров, двое из которых дети 2006 и 2001 года рождения, погибли на месте. В ДВД Мангистауской области позже сообщили, что водитель не справился с управлением.



28 июля около 18:00 часов ДТП произошло примерно на 18 километре трассы Актау-Акшукур. В результате аварии пострадали трое человек, один из них скончался в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы (МОБ).



13 июня в 19:30 часов на трассе Актау-Шетпе водитель автомобиля «Лада Приора» 1978 года рождения, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего водителя. Пассажир машины «Лада Приора», мужчина 1948 года рождения, скончался.



Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 мая около 11:00 на дороге к нефтегазодобывающему управлению (НГДУ-1) «Озенмунайгаз». Автомашина Toyota Hilux протаранила железное ограждение и слетела в обрыв. В машине находились двое мужчин, один из которых погиб на месте.



На трассе Актау-Жанаозен в ДТП погиб водитель автомобиля УАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в районе нефтепромысла АО «Озенмунайгаз» 10 апреля около 16:00



3 апреля на трассе Бейнеу-Атырау столкнулись автомобили Toyota Camry и КамАЗ. На месте происшествия скончались мужчина, женщина и ребенок 2014 года рождения, двое детей 2005 и 2006 годов рождения были доставлены в реанимацию. Известно, что семья проживала в Атырау. Двое мужчин - 1982 и 1987 годов рождения, жители Бейнеу и Актобе, также погибли на месте происшествия.

Ночью 25 февраля в ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко водитель автомобиля Mazda-626, молодой человек 1997 года рождения, совершил столкновение с BMW-528, за рулём которого находился мужчина 1991 года рождения. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Mazda-626 от полученных травм скончались на месте.



В ночь на 25 февраля по дороге в село Акшукур в результате столкновения двух автомобилей погибли трое жителей Мангистауской области 1997 года рождения. Двое из них проживали в селе Акшукур, третий из села Тущыкудук. Бригада Скорой помощи выехала сразу на вызов, но к их приезду люди уже были мертвы. Во второй машине находился один человек. Он доставлен в областную больницу с черепно-мозговыми травмами.

Семь аварий со смертельным исходом в Мангистау в 2017 году


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