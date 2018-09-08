«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Сентября
+26...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 375.62 KZT
  • €1 = 437 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 2359

Яхту выбросило на скалы в Актау

Яхту «Stalker» из-за непогоды выбросило на скалы 4 микрорайона. Командор яхт-клуба «Бриз» Сергей Кулькин утверждает, что при наличии волнолома в прибрежной зоне, такого бы не произошло.

Фото автора
«Stalker» выбросило на скалы утром 8 сентября. По словам членов клуба «Бриз», на яхте никого не было, пострадавших нет.

- Мы не смогли дозвониться до хозяина яхты, стали своими силами вытаскивать оттуда, все что осталось целым. Такого бы не произошло, будь тут волнолом и закрытая стоянка для яхт, - сказал Сергей Кулькин.

Сейчас решается вопрос о том, каким образом вытащить плавательное средство.



Напомним, в прошлом году из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана».


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Сегодня, 15:33
Maldiva,
Вообще то написано что на яхте никого не было, а до хозяина не дозвонились, следовательно яхта была пришвартована и на ней никто не катался

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Талья (Посетители) Сегодня, 15:14
Maldiva,
Так написано никого на яхте не было. Видать сорвало волнами.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • fitter
  • Ingul
  • Kirilka
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 15:13
Причем тут волнолом, раз знает что нет волнолома и ожидается шторм, нужно было надежно пришфартовывать к месту причала. Или вытащить на сушу. Вроде бы взрослый капитан, а действия молодого пацана-матроса
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • мунайши73
  • RRR
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:05
мунайши73,
Советские люди в булочную на такси не ездят. podmig Поднимите руки "ладчане" у кого есть своя яхта? boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:57
Вот "Беда" какая.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dagestan
 Maldiva (Посетители) Сегодня, 14:52
Нашли тоже время на яхте кататься, вообще-то штормовое предупреждение было

Нашли тоже время на яхте кататься, вообще-то штормовое предупреждение было
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика