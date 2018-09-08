Яхту выбросило на скалы в Актау

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«Stalker» выбросило на скалы утром 8 сентября. По словам членов клуба «Бриз», на яхте никого не было, пострадавших нет.
- Мы не смогли дозвониться до хозяина яхты, стали своими силами вытаскивать оттуда, все что осталось целым. Такого бы не произошло, будь тут волнолом и закрытая стоянка для яхт, - сказал Сергей Кулькин.
Сейчас решается вопрос о том, каким образом вытащить плавательное средство.
Напомним, в прошлом году из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана».
- Мы не смогли дозвониться до хозяина яхты, стали своими силами вытаскивать оттуда, все что осталось целым. Такого бы не произошло, будь тут волнолом и закрытая стоянка для яхт, - сказал Сергей Кулькин.
Сейчас решается вопрос о том, каким образом вытащить плавательное средство.
Напомним, в прошлом году из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана».