В 24 микрорайоне Актау загорелся автомобиль

Фото очевидцев
Вызов на пульт дежурного поступил сегодня, 11 сентября, в 11:31. Пожар ликвидирован в 11:45.
- На место инцидента выехала одна единица техники СПЧ-1. Пострадавших нет, - сообщила Гульнур Шопанова.
Напомним, в июне сообщалось о пострадавшей при возгорании машины женщине. В том же месяце автомобиль сгорел ночью в районе жилого комплекса Green Park.
Легковой автомобиль сгорел на автодороге между 32А и 32Б микрорайонами в июле.
- На место инцидента выехала одна единица техники СПЧ-1. Пострадавших нет, - сообщила Гульнур Шопанова.
Видео очевидцев
Напомним, в июне сообщалось о пострадавшей при возгорании машины женщине. В том же месяце автомобиль сгорел ночью в районе жилого комплекса Green Park.
Легковой автомобиль сгорел на автодороге между 32А и 32Б микрорайонами в июле.