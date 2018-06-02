В Актау сгорел автомобиль: Пострадавшая находится в тяжелом состоянии

Отделение травматологии и ортопедии МОБ. Фото автора
При взрыве газового баллона женщина, сидевшая за рулем, получила многочисленные ожоги.
- Пациентка находится в сознании, но в тяжелом состоянии. Она получила ожоги лица, обеих рук, передней поверхности ног, живота, туловища, - прокомментировал Есет Шахатбаев.
Напомним, на дороге между 28 и 29 микрорайонами Актау 1 июня сгорел автомобиль.
- Пациентка находится в сознании, но в тяжелом состоянии. Она получила ожоги лица, обеих рук, передней поверхности ног, живота, туловища, - прокомментировал Есет Шахатбаев.
Напомним, на дороге между 28 и 29 микрорайонами Актау 1 июня сгорел автомобиль.
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