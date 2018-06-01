На дороге между 28 и 29 микрорайонами Актау сгорел автомобиль

Фото очевидцев
Причину пожара установит дознаватель.
- Салон автомобиля сгорел полностью. В тушении пожара задействовали одну единицу спецтехники и пятерых пожарных. Причина пожара устанавливается, - рассказали в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.
- Салон автомобиля сгорел полностью. В тушении пожара задействовали одну единицу спецтехники и пятерых пожарных. Причина пожара устанавливается, - рассказали в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.
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