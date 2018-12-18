В одном из домов Актау обнаружили останки человека

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Работники кооператива собственников квартир «Галия» во время плановой уборки подвального помещения дома №8 в 7 микрорайоне 12 декабря приблизительно в 08:00 часов обнаружили человеческие останки.
По словам сотрудников КСК «Галия», они обнаружили уже скелетированный труп - только кости скелета. Сразу же после обнаружения они вызвали полицию на место происшествия.
Подробности инцидента станут известны после официального ответа департамента полиции Мангистауской области на запрос редакции Lada.kz.
Напомним, в июле в Актау нашли труп мужчины в мусорном контейнере. В 12 микрорайоне Актау обнаружен труп мужчины. Труп 16-летнего подростка обнаружили в одном из домов Актау. Тело мужчины обнаружили в 52 доме 27 микрорайона Актау.
По словам сотрудников КСК «Галия», они обнаружили уже скелетированный труп - только кости скелета. Сразу же после обнаружения они вызвали полицию на место происшествия.
Подробности инцидента станут известны после официального ответа департамента полиции Мангистауской области на запрос редакции Lada.kz.
Напомним, в июле в Актау нашли труп мужчины в мусорном контейнере. В 12 микрорайоне Актау обнаружен труп мужчины. Труп 16-летнего подростка обнаружили в одном из домов Актау. Тело мужчины обнаружили в 52 доме 27 микрорайона Актау.