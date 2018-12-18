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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 4301

В одном из домов Актау обнаружили останки человека

Человеческие останки обнаружили в подвале 8 дома 7 микрорайона.

Фото автора
Работники кооператива собственников квартир «Галия» во время плановой уборки подвального помещения дома №8 в 7 микрорайоне 12 декабря приблизительно в 08:00 часов обнаружили человеческие останки.

По словам сотрудников КСК «Галия», они обнаружили уже скелетированный труп - только кости скелета. Сразу же после обнаружения они вызвали полицию на место происшествия.

Подробности инцидента станут известны после официального ответа департамента полиции Мангистауской области на запрос редакции Lada.kz.

Напомним, в июле в Актау нашли труп мужчины в мусорном контейнере. В 12 микрорайоне Актау обнаружен труп мужчины. Труп 16-летнего подростка обнаружили в одном из домов Актау. Тело мужчины обнаружили в 52 доме 27 микрорайона Актау.


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Комментарии ( 4 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:28
Скелетированный? А плановый профилактический обход и уборка за закрепленым сантехником подвального помещения раз в 5 - 10 лет?
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:51
Интересно,кто, когда и как.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 15:55
ну и зачем о этом писать?
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 15:41
Дичь какая то
 
 

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