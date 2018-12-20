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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 05:24

Просмотров: 2104

В одном из магазинов Актау обнаружили два трупа

В 28 микрорайоне обнаружены трупы мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщил достоверный источник.

Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz
По словам источника, семейная пара, чьи трупы были найдены, арендовали помещение магазина в 28 микрорайоне. Предположительно, 16 декабря, находясь в магазине после закрытия, мужчина нанес более 20 ножевых ранений своей жене, после чего покончил жизнь самоубийством.

В департаменте полиции прокомментировали данный инцидент.

- Около 10:45 часов на пульт дежурного 102 поступило сообщение о найденных трупах в бытовом помещении магазина "Гульнар". На телах мужчины и женщины были зафиксированы ножевые ранения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.


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