Полицейские Актау изъяли у браконьеров более 400 килограммов рыбы осетровых пород

Фото предоставлено пресс-службой Департамента полиции Мангистауской области
Примерно в 15:00 18 декабря на пульт дежурной части управления полиции Актау поступил вызов о незаконной продаже рыбы осетровых пород в одной из квартир дома №60 14 микрорайона.
- В тот же день сотрудниками полиции в ходе проведения обыска в квартире были обнаружены три морозильных камеры, внутри которых находилось 125 штук рыб осетровых пород общим весом - 459 кг, - отметил Беккали Алдабергенов, начальник природоохранной полиции МПС ДП Мангистауской области.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Актау по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами).
По данному факту назначена экспертиза, проводится досудебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что конфискованную у браконьеров рыбу в Актау продавали незаконно. Позже стало известно, что прокуратура Мангистау проверяет законность реализации рыбного конфиската.
- В тот же день сотрудниками полиции в ходе проведения обыска в квартире были обнаружены три морозильных камеры, внутри которых находилось 125 штук рыб осетровых пород общим весом - 459 кг, - отметил Беккали Алдабергенов, начальник природоохранной полиции МПС ДП Мангистауской области.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Актау по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами).
По данному факту назначена экспертиза, проводится досудебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что конфискованную у браконьеров рыбу в Актау продавали незаконно. Позже стало известно, что прокуратура Мангистау проверяет законность реализации рыбного конфиската.