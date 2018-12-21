«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Декабря
0...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.76 KZT
  • €1 = 425.48 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 1250

Полицейские Актау изъяли у браконьеров более 400 килограммов рыбы осетровых пород

Сотрудники природоохранной полиции 18 декабря задержали и изъяли у браконьера 459 килограммов рыбы осетровых пород. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента полиции Мангистауской области
Примерно в 15:00 18 декабря на пульт дежурной части управления полиции Актау поступил вызов о незаконной продаже рыбы осетровых пород в одной из квартир дома №60 14 микрорайона.

- В тот же день сотрудниками полиции в ходе проведения обыска в квартире были обнаружены три морозильных камеры, внутри которых находилось 125 штук рыб осетровых пород общим весом - 459 кг, - отметил Беккали Алдабергенов, начальник природоохранной полиции МПС ДП Мангистауской области.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Актау по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами).

По данному факту назначена экспертиза, проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что конфискованную у браконьеров рыбу в Актау продавали незаконно. Позже стало известно, что прокуратура Мангистау проверяет законность реализации рыбного конфиската.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маряк (Посетители) Сегодня, 16:16
С приходом Беккали, работа зашевелилась...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Top
  • Чупакабра
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 14:56
sergofan,
Nata60,
Да нереально тащить в такую даль дохлый тухляк, когда своей наисвежайщей тут хоть обожрись или заторгуйся.
 
-1
  • Чупакабра
 Не поддерживаю Поддерживаю
sergofan (Посетители) Сегодня, 14:50
Сто пудов!Решили дохлятинкой торгануть, да не вышло..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Nata60 (Посетители) Сегодня, 14:22
А может это отравленная рыба из Атырау?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика