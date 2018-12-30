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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 2406

Появились фото перевернувшегося автокрана в Мангистау

Снимки прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото пользователя Лада.kz
Фотографии перевернувшегося автокрана распространяют в WhatsApp.

Появились фото перевернувшегося автокрана в Мангистау


По некоторым данным, действия происходили на производственной территории ТОО «Ерсай».

Появились фото перевернувшегося автокрана в Мангистау


Как заявили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, на предприятии проводились учения. Пострадавших нет.

Появились фото перевернувшегося автокрана в Мангистау


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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:28
Хорошо что не утопили....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Placida
 1arab (Посетители) Сегодня, 20:19
Чтобы провести учения нужно было перевернуть кран. Слов нет.
 
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  • Placida
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:43
Блин! Йошкар-ола! Теперь и взяточники когда их будут ловить на взятках будут говорить что проводили учения!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:00
Хорошая отмазка! Респект!
 
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 kuba7778 (Посетители) Сегодня, 16:57
какое еще учение кран перевернули
 
 

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