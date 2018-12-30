Появились фото перевернувшегося автокрана в Мангистау

Фотографии перевернувшегося автокрана распространяют в WhatsApp.По некоторым данным, действия происходили на производственной территории ТОО «Ерсай».Как заявили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, на предприятии проводились учения. Пострадавших нет.