Появились фото перевернувшегося автокрана в Мангистау

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Фотографии перевернувшегося автокрана распространяют в WhatsApp.
По некоторым данным, действия происходили на производственной территории ТОО «Ерсай».
Как заявили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, на предприятии проводились учения. Пострадавших нет.
По некоторым данным, действия происходили на производственной территории ТОО «Ерсай».
Как заявили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, на предприятии проводились учения. Пострадавших нет.