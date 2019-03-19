В Бейнеу из дыхательных путей двухлетнего ребенка извлекли монету в 10 тенге

Фото предоставлено в управлении здравоохранения Мангистауской области

Инцидент произошел 18 марта. В приемный покой центральной районной больницы Бейнеу поступила двухлетняя девочка с инородным телом в дыхательных путях, которое вызвало затрудненное дыхание и кашель.



- Не дожидаясь отправки ребенка в областную детскую больницу, врачи приняли решение своими силами вытащить инородный предмет из дыхательных путей, используя «Катетер Фолея». По словам директора больницы, данную методику он изучил из опыта испанских врачей, которые идентичным образом вытащили монету из дыхательных путей другого ребенка. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



