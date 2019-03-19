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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 370

В Бейнеу из дыхательных путей двухлетнего ребенка извлекли монету в 10 тенге

Ребенок поступил в приемный покой центральной районной больницы Бейнеу с жалобами на кашель и затрудненное дыхание. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставлено в управлении здравоохранения Мангистауской области
Инцидент произошел 18 марта. В приемный покой центральной районной больницы Бейнеу поступила двухлетняя девочка с инородным телом в дыхательных путях, которое вызвало затрудненное дыхание и кашель.

- Не дожидаясь отправки ребенка в областную детскую больницу, врачи приняли решение своими силами вытащить инородный предмет из дыхательных путей, используя «Катетер Фолея». По словам директора больницы, данную методику он изучил из опыта испанских врачей, которые идентичным образом вытащили монету из дыхательных путей другого ребенка. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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Aliya_Davydova (Посетители) Сегодня, 16:23
Спокойно смотреть видео не возможно, переживала сильно, в конце прослезилась от счастья unsmile
 
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kotkaz (Посетители) Сегодня, 15:42
Катетор фолей
- Катетер Фолея
 
 

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