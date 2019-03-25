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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 777

Пострадавший в аварии с участием трех машин в Жанаозене находится в реанимации

Мужчину 1996 года рождения госпитализировали с многочисленными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото очевидцев из архива Lada.kz
Авария произошла вчера, 24 марта, в Жанаозене, возле мечети «Әбіш Қожа». В результате столкновения трех автомобилей пострадал 22-летний мужчина.

Мужчина был доставлен в Жанаозенскую центральную городскую больницу попутным транспортом в 18:20 часов.

У него диагностировали ушиб головного мозга и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в головном мозге), перелом левой ключицы и ушибленно-рваные раны обеих кистей.

Напомним, три автомобиля столкнулись в Жанаозене.


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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 12:42
Уже страшно стало выезжать по городу сплошные водятлы, скачут как сайгаки на трассе..А!, менты как шакалы шарятся с крякалками высматривая старые авто у кого не включены фары или не пристёгнут ремень, и не следят за реальными нарушителями на дорогах, а только приезжают на аварии.
Даже Аллах не уберёг!, если сам нарушил правила ПДД..

Купаться будем?!..
 
 

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