Пострадавший в аварии с участием трех машин в Жанаозене находится в реанимации

Фото очевидцев из архива Lada.kz
Авария произошла вчера, 24 марта, в Жанаозене, возле мечети «Әбіш Қожа». В результате столкновения трех автомобилей пострадал 22-летний мужчина.
Мужчина был доставлен в Жанаозенскую центральную городскую больницу попутным транспортом в 18:20 часов.
У него диагностировали ушиб головного мозга и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в головном мозге), перелом левой ключицы и ушибленно-рваные раны обеих кистей.
Напомним, три автомобиля столкнулись в Жанаозене.
Мужчина был доставлен в Жанаозенскую центральную городскую больницу попутным транспортом в 18:20 часов.
У него диагностировали ушиб головного мозга и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в головном мозге), перелом левой ключицы и ушибленно-рваные раны обеих кистей.
Напомним, три автомобиля столкнулись в Жанаозене.