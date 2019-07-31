Вызывали опасность в регионе: подробности спецоперации в Мангистау рассказали в МВД и КНБ РК

Задержание членов преступных групп
Пять убийств, два разбоя, два грабежа, причинение тяжкого вреда здоровью и 12 фактов хулиганства, как сообщает Time.kz, были совершены преступными группами, преимущественно в Жанаозене и Мунайлинском районе.
- Уголовные дела зарегистрированы по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной преступной группой). В дальнейшем в ходе следствия определят причастность каждого из подозреваемых к тем или иным преступлениям. Всего специализированной межведомственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников МВД и КНБ задержаны 17 лиц, одновременно нам удалось произвести обыски по 36 адресам, в том числе в городе Жанаозене и Мунайлинском районе. Были изъяты пистолеты ТТ и ПМ, наган, автомат АК-103, три травматических пистолета, девять обрезов, 168 патронов, более 5,6 миллиона тенге, наркотические вещества и холодное оружие. Задержанные могут быть участниками четырех преступных группировок, - отметил он.
В основном, члены преступных групп, по словам Нуржана Кусаинова, промышляли на территории Мангистауской области.
У участников преступных групп, по мнению Нуржана Кусаинова, был принцип деления по населенным пунктам и микрорайонам. При этом прослеживается четкая иерархическая цепочка: лидеры, исполнители, подчинённые.
- В регионе сохранились старые бандитские традиции с 90-х годов. Молодежь, которая была в те годы, выросла, и часть из них осталась в тех же 90-х годах. Эти же люди стали по таким же традициям воспитывать себе подобных среди подрастающего поколения. Те мужчины, которым уже по 35-40 лет, у которых должны быть нормальные гражданские принципы, должны были заниматься саморазвитием, карьерой, воспитанием детей и кормить семью. Но они остались в том возрасте, когда волнует пресловутая бандитская романтика. Региональные группировки именно этим отличаются. В ходе оперативной разработки мы видим, как они между собой разговаривают, как строят отношения, какие ценности у них и так далее. Сбор общака, вымогательство - это уже образ жизни. Даже вчера, когда производили обыски и задержания, они вели себя спокойно и вызывающе: мол, что вы хотите, вот мы такие, - рассказал Нуржан Кусаинов.
По словам Арманбека Баймурзина, в задачу спецслужб входит нейтрализовать тех людей, которые могут организовать преступления.
- Мы сработали по самым главным и активным участникам ОПГ, к которым у закона есть вопросы. И судя по практике, скажу, что после поимки лидеров группировки, в основном, распадаются, и у большинства шпаны теряется интерес к противоправным действиям. Так что это - и профилактическая работа, - сообщил Арманбек Баймурзин.
Нуржан Кусаинов добавил, что задача спецслужб также найти корень таких проблем, как «радикализация» и «криминализация молодежи», и убрать его.
- Мы выбрали самых опасных и организованных. Вот вы спрашивали о связи с другими регионами. В Алматы в 2017 году мы также масштабно отработали, и если посмотреть оперативную информацию, то именно в Актау в те дни руководители ОПГ и уехали отсюда. Почему? Да потому что, как теперь видим, была связь. Они заметали следы. Все взаимосвязано, - рассказал Нуржан Кусаинов.
По мнению Арманбека Баймурзина, лидеры преступных группировок росли во дворах и поселках, общаясь тесно между собой. У них сформировался свой круг, общие интересы и занятия.
Среди задержанных, по словам Нуржана Кусаинова, есть и лидеры, и активные участники.
- Кто именно главарь, а кто просто преступник - определится в суде, когда их преступления будут доказаны. Мы же согласно оперативной информации их роли уже знаем и будем работать над тем, чтобы предоставить неопровержимые доказательства. Пока их имена и условные названия группировок огласить не имеем права - тайна следствия. Но позже, когда будет это возможно, обязательно скажем, - рассказал Нуржан Кусаинов.
Членов преступных групп будут проверять и на причастность к другим преступлениям.
- Следственные действия только начались. Пока у нас есть только отдельные преступления, в которых мы их подозреваем. Но всё впереди. Сейчас мы будем их проверять на причастность ко всем возможным преступлениям, в том числе к контрабанде, воровству нефти и нефтепродуктов, к другим видам преступлений, связанным с незаконными оборотами тех или иных веществ и предметов. Только начинаем, - рассказал Арманбек Баймурзин.
По его словам, среди задержанных есть и безработные, и работающие, разные.
- Дело в том, что управления по борьбе с организованной преступностью в прошлом году реорганизовали, и на местах осталась только часть этих подразделений. Не в тех масштабах. Проще сказать, что на местах у наших ребят глаз замыливается, и они не видят всей картины. А нам со стороны как раз видны все моменты. Провели тщательный анализ. Видим, что по разным преступлениям и правонарушениям мелькают одни и те же лица, стали сопоставлять и поняли, в каких масштабах работает целая ОПГ, - рассказал Арманбек Баймурзин.
По мнению Нуржана Кусаинова, участники группировок чувствовали свою безнаказанность.
- Часто такое происходит, когда в регионах за разные мелкие преступления или правонарушения человек получает небольшое наказание или уходит от ответственности, начинает чувствовать себя безнаказанным, больше агрессии проявляет, и криминальное поведение радикализируется. Вы же знаете, что у нас законодательство в своё время было пересмотрено на декриминализацию и воспитание законопослушания. И из-за этого у нас смягчено наказание за хранение и применение огнестрельного оружия. Условно скажем: участники стычки устраивали разборки, хулиганство с применением оружия. Эти дела полиция раскрывала, доводила до суда. Там с учетом изменений в уголовном кодексе и за примирением сторон выносили приговор с нелишением свободы или штрафом. Он выходит и понимает, как удобно ему. Чувствует себя безнаказанно. Возвращается в свой район, и перед всеми остальными у него начинает расти авторитет. На него смотрят как на бога. Хотя мы знаем, что во время следствия он в изоляторе вёл себя не как авторитет. Но на воле-то он среди дезориентированной молодежи становится непререкаемым авторитетом и лидером, - отметил он.
Будут проверять, по словам Нуржана Кусаинова, и то, могут ли быть связаны с преступными группировками сотрудники правоохранительных и других органов.
- Утверждать, что кто-то в чём-то замешан, мы не можем. Повторюсь: следствие только началось. И голословно сейчас мы так заявить не можем. Посмотрим, как закончится следствие, и как пройдёт суд, - сказал Нуржан Кусаинов.
Напомним, 29 июля комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников преступных группировок, действовавших в Мангистауской области. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.
Фото с сайта Time.kz
- Уголовные дела зарегистрированы по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной преступной группой). В дальнейшем в ходе следствия определят причастность каждого из подозреваемых к тем или иным преступлениям. Всего специализированной межведомственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников МВД и КНБ задержаны 17 лиц, одновременно нам удалось произвести обыски по 36 адресам, в том числе в городе Жанаозене и Мунайлинском районе. Были изъяты пистолеты ТТ и ПМ, наган, автомат АК-103, три травматических пистолета, девять обрезов, 168 патронов, более 5,6 миллиона тенге, наркотические вещества и холодное оружие. Задержанные могут быть участниками четырех преступных группировок, - отметил он.
В основном, члены преступных групп, по словам Нуржана Кусаинова, промышляли на территории Мангистауской области.
- Они большого размаха не имеют, но определённое влияние и опасность вызывали в этом регионе. Здесь наибольшее количество преступлений с применением огнестрельного оружия, их было 23, в том числе пять убийств, два разбоя, два грабежа, причинение тяжкого вреда здоровью и 12 фактов хулиганства. Кроме этого в ходе разработки мы установили, что задержанные имеют отношение к ряду других тяжких преступлений: это и покушение на убийство, и вымогательство у предпринимателей, и похищение, и незаконное лишение свободы. Хочу отметить, что в ходе проведения оперативных мероприятий мы столкнулись с особенностями региона, я имею в виду определенный менталитет населения. В области люди по-прежнему живут старыми стереотипами и понятиями, такими как не сдавать, не доносить о преступлениях, умалчивать, не обращаться в правоохранительные органы. А то, что касается межрегиональных связей, то даже по изъятому оружию скажу, что выявляются кражи, совершённые в Атырауской области и других регионах. Раз уж из других областей появилось это оружие, значит какая-то связь была. Мы будем всё это перепроверять, - рассказал Нуржан Кусаинов.
У участников преступных групп, по мнению Нуржана Кусаинова, был принцип деления по населенным пунктам и микрорайонам. При этом прослеживается четкая иерархическая цепочка: лидеры, исполнители, подчинённые.
- В регионе сохранились старые бандитские традиции с 90-х годов. Молодежь, которая была в те годы, выросла, и часть из них осталась в тех же 90-х годах. Эти же люди стали по таким же традициям воспитывать себе подобных среди подрастающего поколения. Те мужчины, которым уже по 35-40 лет, у которых должны быть нормальные гражданские принципы, должны были заниматься саморазвитием, карьерой, воспитанием детей и кормить семью. Но они остались в том возрасте, когда волнует пресловутая бандитская романтика. Региональные группировки именно этим отличаются. В ходе оперативной разработки мы видим, как они между собой разговаривают, как строят отношения, какие ценности у них и так далее. Сбор общака, вымогательство - это уже образ жизни. Даже вчера, когда производили обыски и задержания, они вели себя спокойно и вызывающе: мол, что вы хотите, вот мы такие, - рассказал Нуржан Кусаинов.
По словам Арманбека Баймурзина, в задачу спецслужб входит нейтрализовать тех людей, которые могут организовать преступления.
- Мы сработали по самым главным и активным участникам ОПГ, к которым у закона есть вопросы. И судя по практике, скажу, что после поимки лидеров группировки, в основном, распадаются, и у большинства шпаны теряется интерес к противоправным действиям. Так что это - и профилактическая работа, - сообщил Арманбек Баймурзин.
Нуржан Кусаинов добавил, что задача спецслужб также найти корень таких проблем, как «радикализация» и «криминализация молодежи», и убрать его.
- Мы выбрали самых опасных и организованных. Вот вы спрашивали о связи с другими регионами. В Алматы в 2017 году мы также масштабно отработали, и если посмотреть оперативную информацию, то именно в Актау в те дни руководители ОПГ и уехали отсюда. Почему? Да потому что, как теперь видим, была связь. Они заметали следы. Все взаимосвязано, - рассказал Нуржан Кусаинов.
По мнению Арманбека Баймурзина, лидеры преступных группировок росли во дворах и поселках, общаясь тесно между собой. У них сформировался свой круг, общие интересы и занятия.
- Позже возникла потребность в расширении своих интересов и желаний. Так они постепенно кулаками, а потом и с помощью оружия начинают распространять своё влияние. В итоге это уже устойчивая преступная группировка. Со временем они переходят на бандитизм и становятся бандой. Если их вовремя не остановить, то будет плохо. Ежесуточно формируется сводка преступлений по Казахстану. Администрация президента и сам глава государства обратили внимание, что именно в этом регионе идёт рост преступлений с применением огнестрельного оружия, разбойных нападений. Было дано поручение разобраться. С комитетом нацбезопасности у нас началась совместная разработка, и мы увидели, что наиболее частые преступления по характерным признакам происходят в Жанаозене и Мунайлинском районе. Есть, конечно, и в других районах, но наиболее опасные, которые внедряли в массы преступную идеологию, были там. При этом у них риторика была не просто «отстаивать честь» и интересы своего района, а конкретно: иди стреляй и убивай. Ну, естественно, есть и финансовый интерес у этих ОПГ, - рассказал Арманбек Баймурзин.
Среди задержанных, по словам Нуржана Кусаинова, есть и лидеры, и активные участники.
- Кто именно главарь, а кто просто преступник - определится в суде, когда их преступления будут доказаны. Мы же согласно оперативной информации их роли уже знаем и будем работать над тем, чтобы предоставить неопровержимые доказательства. Пока их имена и условные названия группировок огласить не имеем права - тайна следствия. Но позже, когда будет это возможно, обязательно скажем, - рассказал Нуржан Кусаинов.
Членов преступных групп будут проверять и на причастность к другим преступлениям.
- Следственные действия только начались. Пока у нас есть только отдельные преступления, в которых мы их подозреваем. Но всё впереди. Сейчас мы будем их проверять на причастность ко всем возможным преступлениям, в том числе к контрабанде, воровству нефти и нефтепродуктов, к другим видам преступлений, связанным с незаконными оборотами тех или иных веществ и предметов. Только начинаем, - рассказал Арманбек Баймурзин.
По его словам, среди задержанных есть и безработные, и работающие, разные.
- Дело в том, что управления по борьбе с организованной преступностью в прошлом году реорганизовали, и на местах осталась только часть этих подразделений. Не в тех масштабах. Проще сказать, что на местах у наших ребят глаз замыливается, и они не видят всей картины. А нам со стороны как раз видны все моменты. Провели тщательный анализ. Видим, что по разным преступлениям и правонарушениям мелькают одни и те же лица, стали сопоставлять и поняли, в каких масштабах работает целая ОПГ, - рассказал Арманбек Баймурзин.
По мнению Нуржана Кусаинова, участники группировок чувствовали свою безнаказанность.
- Часто такое происходит, когда в регионах за разные мелкие преступления или правонарушения человек получает небольшое наказание или уходит от ответственности, начинает чувствовать себя безнаказанным, больше агрессии проявляет, и криминальное поведение радикализируется. Вы же знаете, что у нас законодательство в своё время было пересмотрено на декриминализацию и воспитание законопослушания. И из-за этого у нас смягчено наказание за хранение и применение огнестрельного оружия. Условно скажем: участники стычки устраивали разборки, хулиганство с применением оружия. Эти дела полиция раскрывала, доводила до суда. Там с учетом изменений в уголовном кодексе и за примирением сторон выносили приговор с нелишением свободы или штрафом. Он выходит и понимает, как удобно ему. Чувствует себя безнаказанно. Возвращается в свой район, и перед всеми остальными у него начинает расти авторитет. На него смотрят как на бога. Хотя мы знаем, что во время следствия он в изоляторе вёл себя не как авторитет. Но на воле-то он среди дезориентированной молодежи становится непререкаемым авторитетом и лидером, - отметил он.
Будут проверять, по словам Нуржана Кусаинова, и то, могут ли быть связаны с преступными группировками сотрудники правоохранительных и других органов.
- Утверждать, что кто-то в чём-то замешан, мы не можем. Повторюсь: следствие только началось. И голословно сейчас мы так заявить не можем. Посмотрим, как закончится следствие, и как пройдёт суд, - сказал Нуржан Кусаинов.
Напомним, 29 июля комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников преступных группировок, действовавших в Мангистауской области. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.
Фото с сайта Time.kz