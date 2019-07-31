Вызывали опасность в регионе: подробности спецоперации в Мангистау рассказали в МВД и КНБ РК

- Они большого размаха не имеют, но определённое влияние и опасность вызывали в этом регионе. Здесь наибольшее количество преступлений с применением огнестрельного оружия, их было 23, в том числе пять убийств, два разбоя, два грабежа, причинение тяжкого вреда здоровью и 12 фактов хулиганства. Кроме этого в ходе разработки мы установили, что задержанные имеют отношение к ряду других тяжких преступлений: это и покушение на убийство, и вымогательство у предпринимателей, и похищение, и незаконное лишение свободы. Хочу отметить, что в ходе проведения оперативных мероприятий мы столкнулись с особенностями региона, я имею в виду определенный менталитет населения. В области люди по-прежнему живут старыми стереотипами и понятиями, такими как не сдавать, не доносить о преступлениях, умалчивать, не обращаться в правоохранительные органы. А то, что касается межрегиональных связей, то даже по изъятому оружию скажу, что выявляются кражи, совершённые в Атырауской области и других регионах. Раз уж из других областей появилось это оружие, значит какая-то связь была. Мы будем всё это перепроверять, - рассказал Нуржан Кусаинов.

- Позже возникла потребность в расширении своих интересов и желаний. Так они постепенно кулаками, а потом и с помощью оружия начинают распространять своё влияние. В итоге это уже устойчивая преступная группировка. Со временем они переходят на бандитизм и становятся бандой. Если их вовремя не остановить, то будет плохо. Ежесуточно формируется сводка преступлений по Казахстану. Администрация президента и сам глава государства обратили внимание, что именно в этом регионе идёт рост преступлений с применением огнестрельного оружия, разбойных нападений. Было дано поручение разобраться. С комитетом нацбезопасности у нас началась совместная разработка, и мы увидели, что наиболее частые преступления по характерным признакам происходят в Жанаозене и Мунайлинском районе. Есть, конечно, и в других районах, но наиболее опасные, которые внедряли в массы преступную идеологию, были там. При этом у них риторика была не просто «отстаивать честь» и интересы своего района, а конкретно: иди стреляй и убивай. Ну, естественно, есть и финансовый интерес у этих ОПГ, - рассказал Арманбек Баймурзин.