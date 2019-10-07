К трём годам лишения свободы приговорили жителя Актау за умышленный поджог автомашины

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По данным пресс-службы актауского городского суда, мужчина причинил хозяйке машины крупный материальный ущерб на сумму более четырех миллионов тенге.
- Судом установлено, что Р., находясь на автостоянке в 21 микрорайоне г. Актау, умышленно, с целью уничтожения и повреждения чужого имущества, используя горючую жидкость (спирт), разлил его в салоне автомашины марки «Митсубиси Л 200», принадлежащей на праве собственности потерпевшей Ж. После чего он поджёг автомобиль горящим окурком сигареты, в результате которого произошло возгорание. Своими противоправными преступными действиями Р. причинил потерпевшей Ж. крупный материальный ущерб на сумму 4 030 882 тенге, - сообщили в ведомстве.
Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, происшествие случилось 23 апреля в 21 микрорайоне, возле магазина «КазФрут». По словам пострадавшей, поджог автомашины совершил ее родной дядя.
- Судом установлено, что Р., находясь на автостоянке в 21 микрорайоне г. Актау, умышленно, с целью уничтожения и повреждения чужого имущества, используя горючую жидкость (спирт), разлил его в салоне автомашины марки «Митсубиси Л 200», принадлежащей на праве собственности потерпевшей Ж. После чего он поджёг автомобиль горящим окурком сигареты, в результате которого произошло возгорание. Своими противоправными преступными действиями Р. причинил потерпевшей Ж. крупный материальный ущерб на сумму 4 030 882 тенге, - сообщили в ведомстве.
Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, происшествие случилось 23 апреля в 21 микрорайоне, возле магазина «КазФрут». По словам пострадавшей, поджог автомашины совершил ее родной дядя.
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