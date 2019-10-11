За хранение около 100 килограммов марихуаны осудили жителя Мангистау

Фото из архива Lada.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области было рассмотрено уголовное дело в отношении А. по пункту 3, части 3, статьи 297.
- Судом было установлено, что А. умышленно, с целью дальнейшего материального обогащения, путем незаконного приобретения и хранения наркотических средств для дальнейшего сбыта незаконно приобрел у неустановленного в ходе досудебного расследования лица наркотическое средство «марихуана» в особо крупном размере, которое хранил у себя в квартире, - сообщили в суде.
Сотрудники полиции задержали нарушителя возле дома, затем провели обыск в его квартире, в ходе которого в ванной комнате обнаружили и изъяли 16 мешков, а также 323 самодельных целлофановых свертка с содержимым внутри зеленого цвета и со специфическим запахом, похожим на наркотическое средство «марихуана».
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области нарушитель признан виновным по вышеуказанной статье, ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, - подытожили в пресс-службе самоуправления.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Актау был ликвидирован крупный канал поставки наркотиков.
Для справки:
Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.
- Судом было установлено, что А. умышленно, с целью дальнейшего материального обогащения, путем незаконного приобретения и хранения наркотических средств для дальнейшего сбыта незаконно приобрел у неустановленного в ходе досудебного расследования лица наркотическое средство «марихуана» в особо крупном размере, которое хранил у себя в квартире, - сообщили в суде.
Сотрудники полиции задержали нарушителя возле дома, затем провели обыск в его квартире, в ходе которого в ванной комнате обнаружили и изъяли 16 мешков, а также 323 самодельных целлофановых свертка с содержимым внутри зеленого цвета и со специфическим запахом, похожим на наркотическое средство «марихуана».
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области нарушитель признан виновным по вышеуказанной статье, ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, - подытожили в пресс-службе самоуправления.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Актау был ликвидирован крупный канал поставки наркотиков.
Для справки:
Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.
Оставьте свой комментарий первым.