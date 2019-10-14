Министр обороны Казахстана: Расследование взрыва гранаты в Мангистау продолжается

Иллюстративное фото с сайта novorossia.su
Расследование взрыва гранаты во время учений, в результате которого пострадал военнослужащий в селе Бейнеу, как передаёт Tengrinews.kz, до сих пор продолжается.
- По поводу происшествия на полигоне в Мангистауской области следствием занимается не Министерство обороны, а сводная специальная следственная группа Министерства внутренних дел (МВД). Пока нет конкретных результатов расследования, я не могу давать комментарии, - сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев в кулуарах правительства.
По его словам, рассматриваются различные версии, в том числе нарушение требований безопасности самим военнослужащим.
- Если такая версия подтвердится, то у воинской части есть право требовать возмещение ущерба. Но пока преждевременно говорить о чём-то конкретном. Когда будет решение или вывод следственной группы, будем решать, какое действие следом предпринять, - добавил он.
По его словам, военнослужащему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Напомним, в июле этого года призывнику в Актау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что от взрыва гранаты на полигоне в Мангистау пострадал ещё один человек.
Пострадавшего от взрыва гранаты в Мангистау призывника транспортировали в столицу.
- По поводу происшествия на полигоне в Мангистауской области следствием занимается не Министерство обороны, а сводная специальная следственная группа Министерства внутренних дел (МВД). Пока нет конкретных результатов расследования, я не могу давать комментарии, - сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев в кулуарах правительства.
По его словам, рассматриваются различные версии, в том числе нарушение требований безопасности самим военнослужащим.
- Если такая версия подтвердится, то у воинской части есть право требовать возмещение ущерба. Но пока преждевременно говорить о чём-то конкретном. Когда будет решение или вывод следственной группы, будем решать, какое действие следом предпринять, - добавил он.
По его словам, военнослужащему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Напомним, в июле этого года призывнику в Актау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что от взрыва гранаты на полигоне в Мангистау пострадал ещё один человек.
Пострадавшего от взрыва гранаты в Мангистау призывника транспортировали в столицу.
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