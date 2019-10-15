Полицейские Мангистау выясняют обстоятельства смерти женщины в 15 микрорайоне

Фото очевидцев
По данным ведомства, 12 октября на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что возле мусорного контейнера рядом с домом №18 в 15 микрорайоне лежит тело женщины.
- По факту смерти женщины дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Досудебное расследование проводится по статье 001 (Смерть лица) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, тело женщины было обнаружено очевидцами 12 октября в 08:00 часов. По приезду бригады Скорой медицинской помощи медики констатировали биологическую смерть. Примерный возраст женщины 50-55 лет.
- По факту смерти женщины дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Досудебное расследование проводится по статье 001 (Смерть лица) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, тело женщины было обнаружено очевидцами 12 октября в 08:00 часов. По приезду бригады Скорой медицинской помощи медики констатировали биологическую смерть. Примерный возраст женщины 50-55 лет.
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