Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту

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Письмо Касым-Жомарту Токаеву, как сообщает Tengrinews.kz, написала мать военнослужащего, лишившегося руки на учениях в Бейнеу.
Балапан Нурмуканова обратилась к Президенту Казахстана с просьбой посодействовать в расследовании уголовного дела в отношении ее сына.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Он стал жертвой халатного отношения руководства к своим обязанностям. Руководство, которое обязано отвечать за жизнь и здоровье военнослужащих, но в данном случае скрывающее истинные обстоятельства дела... Я надеюсь на Ваше содействие в расследовании этого дела как Президента Республики Казахстан, как Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны, - говорится в обращении.
Мать Сергея Кошелева уверяет, что в тот день на полигоне в Бейнеу планировалось проведение не учений, а инструкторско-методического занятия, которое не предполагает использование боевых гранат.
- Точка начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения, где были разложены боеприпасы, ножи разведчиков, гранаты, саперные лопатки, находилась не поодаль, как преподносится сейчас, а вблизи. Во время взрыва ответственные лица расклеивали плакаты. Только после инцидента командиром полка был подписан приказ на выдачу боевых гранат и срочно собраны подписи всех военнослужащих. Подпись моего сына подделана! - написала Балапан Нурмуканова в обращении к Токаеву.
Напомним, призывнику в Мангистау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что на 6 миллионов тенге могут оштрафовать потерявшего руку солдата в Мангистау.
Балапан Нурмуканова обратилась к Президенту Казахстана с просьбой посодействовать в расследовании уголовного дела в отношении ее сына.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Он стал жертвой халатного отношения руководства к своим обязанностям. Руководство, которое обязано отвечать за жизнь и здоровье военнослужащих, но в данном случае скрывающее истинные обстоятельства дела... Я надеюсь на Ваше содействие в расследовании этого дела как Президента Республики Казахстан, как Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны, - говорится в обращении.
Мать Сергея Кошелева уверяет, что в тот день на полигоне в Бейнеу планировалось проведение не учений, а инструкторско-методического занятия, которое не предполагает использование боевых гранат.
- Точка начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения, где были разложены боеприпасы, ножи разведчиков, гранаты, саперные лопатки, находилась не поодаль, как преподносится сейчас, а вблизи. Во время взрыва ответственные лица расклеивали плакаты. Только после инцидента командиром полка был подписан приказ на выдачу боевых гранат и срочно собраны подписи всех военнослужащих. Подпись моего сына подделана! - написала Балапан Нурмуканова в обращении к Токаеву.
Напомним, призывнику в Мангистау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что на 6 миллионов тенге могут оштрафовать потерявшего руку солдата в Мангистау.