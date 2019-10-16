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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 1035

Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту

Мать Сергея Кошелева обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой посодействовать в расследовании уголовного дела в отношении ее сына. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz
Письмо Касым-Жомарту Токаеву, как сообщает Tengrinews.kz, написала мать военнослужащего, лишившегося руки на учениях в Бейнеу.

Балапан Нурмуканова обратилась к Президенту Казахстана с просьбой посодействовать в расследовании уголовного дела в отношении ее сына.

- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Он стал жертвой халатного отношения руководства к своим обязанностям. Руководство, которое обязано отвечать за жизнь и здоровье военнослужащих, но в данном случае скрывающее истинные обстоятельства дела... Я надеюсь на Ваше содействие в расследовании этого дела как Президента Республики Казахстан, как Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны, - говорится в обращении.

Мать Сергея Кошелева уверяет, что в тот день на полигоне в Бейнеу планировалось проведение не учений, а инструкторско-методического занятия, которое не предполагает использование боевых гранат.

- Точка начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения, где были разложены боеприпасы, ножи разведчиков, гранаты, саперные лопатки, находилась не поодаль, как преподносится сейчас, а вблизи. Во время взрыва ответственные лица расклеивали плакаты. Только после инцидента командиром полка был подписан приказ на выдачу боевых гранат и срочно собраны подписи всех военнослужащих. Подпись моего сына подделана! - написала Балапан Нурмуканова в обращении к Токаеву.

Напомним, призывнику в Мангистау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что на 6 миллионов тенге могут оштрафовать потерявшего руку солдата в Мангистау.



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Комментарии ( 3 )

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бася (Посетители) Сегодня, 18:32
это конечно нонсенс - пострадал мальчишка и на него ж ещё и списать хотят разгильдяйство которое там творится..
вот и думайте родители прежде чем отправлять в такую армию сыновей..
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:43
на месте военпрокурора достаточно задать один вопрос:
почему боевая граната находилась там, где ее смог взять в руки боец?

а соответствие подписи очень легко определяется экспертизой.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:13
Как это по нашему. Задним числом написанный приказ, поддельные подписи....
Человека сделали инвалидом, и ныкаются по кустам...
 
 

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