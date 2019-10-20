Ночной переполох в Актау: Появились подробности инцидента

Фото очевидца
Вызов о происшествии, по информации ведомства, поступил в пожарную часть 20 октября в 00:53.
Как выяснилось, автомобиль Lexus ES 350 въехал в дверь подвального помещения ЖК «Шанырак» и загорелся.
Пожарным пришлось эвакуировать 30 человек, из них 11 детей.
Машина сгорела полностью.
Полностью ликвидировать пожар огнеборцам удалось в 01:40.
Напомним,инцидент произошёл в ночь на 20 октября в 32В микрорайоне в многоэтажном жилом комплексе «Шанырак».
Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
Как выяснилось, автомобиль Lexus ES 350 въехал в дверь подвального помещения ЖК «Шанырак» и загорелся.
Пожарным пришлось эвакуировать 30 человек, из них 11 детей.
Машина сгорела полностью.
Полностью ликвидировать пожар огнеборцам удалось в 01:40.
Напомним,инцидент произошёл в ночь на 20 октября в 32В микрорайоне в многоэтажном жилом комплексе «Шанырак».
Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
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