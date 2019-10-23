Сотрудниками управления береговой охраны Мангистау были задержаны 18 нарушителей границы с начала года

Статья 512. Нарушение режимов территориальных вод (моря)и внутренних вод Республики Казахстан

1. Нарушение режима в территориальных водах (море) и внутренних водах Республики Казахстан, казахстанской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, выразившееся в несоблюдении установленного порядка учета, содержания, выхода из пунктов базирования и возвращения в пункты базирования, пребывания на воде казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и судов (средств) передвижения по льду, – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.

2. Ведение в территориальных водах (море) и внутренних водах Республики Казахстан, казахстанской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности без разрешения уполномоченного государственного органа с нарушением установленного законодательством Республики Казахстан порядка – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией транспортных средств и иных предметов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.



Статья 392. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, - наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

2. Те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

С начала года пограничники задержали 111 граждан Казахстана за нарушение статьи 512 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Нарушителей оштрафовали на общую сумму в размере 3 206 750 тенге.- За 2019 год были конфискованы пять маломерных плавательных средств типа «Байда». Изъяты 409 900 метров рыболовных сетей, 195 675 крючковых снастей. У браконьеров было изъято 3069 рыб осетровых пород общим весом 14 355 килограммов и 18 тюленей весом 273 килограмма. Ущерб государству предотвращен на сумму 3 633 409 350 тенге, - сообщили в управлении береговой охраны.Помимо этого, за незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан к уголовной ответственности были привлечены 18 иностранцев.Напомним, подводного охотника из России возмутили браконьерские сети в Каспии.