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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 372

Сотрудниками управления береговой охраны Мангистау были задержаны 18 нарушителей границы с начала года

Задержанных привлекли к уголовной ответственности по статье 392 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК). Об этом сообщили в региональном управлении береговой охраны пограничной службы комитета национальной безопасности РК.

Фото из архива Lada.kz
С начала года пограничники задержали 111 граждан Казахстана за нарушение статьи 512 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Нарушителей оштрафовали на общую сумму в размере 3 206 750 тенге.

- За 2019 год были конфискованы пять маломерных плавательных средств типа «Байда». Изъяты 409 900 метров рыболовных сетей, 195 675 крючковых снастей. У браконьеров было изъято 3069 рыб осетровых пород общим весом 14 355 килограммов и 18 тюленей весом 273 килограмма. Ущерб государству предотвращен на сумму 3 633 409 350 тенге, - сообщили в управлении береговой охраны.

Помимо этого, за незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан к уголовной ответственности были привлечены 18 иностранцев.

Напомним, подводного охотника из России возмутили браконьерские сети в Каспии.

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