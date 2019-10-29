Труп обнаружили в квартире одного из домов в 3 микрорайоне Актау

Труп мужчины обнаружили полицейские в доме №21 в 3 микрорайоне после жалоб жильцов.Факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 000 (Смерть лица).- Предположительно, смерть мужчины была естественной. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся досудебное расследование, - отметили в пресс-службе ведомства.