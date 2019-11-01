Видео наезда на 11-летнюю девочку в Актау появилось в Сети

Скриншот видеоматериала
Видео с места происшествия появилось в Сети вчера, 31 октября.
Водитель автомобиля марки Toyota RAV4 в тот же день совершил наезд на девочку.
После оказания первой медицинской помощи девочку отпустили домой.
- Автомобиль нарушителя был водворен на штраф-стоянку. В отношении водителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 31 октября сообщалось, что в Актау сбили 11-летнюю девочку.
Водитель автомобиля марки Toyota RAV4 в тот же день совершил наезд на девочку.
После оказания первой медицинской помощи девочку отпустили домой.
- Автомобиль нарушителя был водворен на штраф-стоянку. В отношении водителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 31 октября сообщалось, что в Актау сбили 11-летнюю девочку.