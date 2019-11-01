«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.67 KZT
  • €1 = 433.83 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 1546

Видео наезда на 11-летнюю девочку в Актау появилось в Сети

Происшествие случилось на пешеходном переходе между 9 и 14 микрорайонами. В результате нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota RAV4 пострадал ребенок 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Видео с места происшествия появилось в Сети вчера, 31 октября.

Водитель автомобиля марки Toyota RAV4 в тот же день совершил наезд на девочку.

После оказания первой медицинской помощи девочку отпустили домой.

- Автомобиль нарушителя был водворен на штраф-стоянку. В отношении водителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), - сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, 31 октября сообщалось, что в Актау сбили 11-летнюю девочку.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
RavIk (Посетители) Сегодня, 13:02
Сначала с третьего ряда прямо поехала, а там знак движение по полосе только на лево, потом решила проскочить, а ребёнок ускорился... Итог на видео. Девочке чтобы в дальнейшем не аукнулось, водилу лишить прав, штраф и надеюсь это будет ему в дальнейшем уроком
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Saken31a (Посетители) Сегодня, 12:29
Комментарий удален за нарушения правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 12-й регион
 Jack (Посетители) Сегодня, 12:15
Комментарий удален за нарушения правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Юрий Спассков
  • Jack
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:17
Комментарий удален за нарушения правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Anelya26
  • бася
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:03
Таких однозначно лишать нужно. На счет сажать не уверен но выплачивать все компенсации (лечение, массажи, восстановление, репетиторов и т.д. вплоть до больничного родителям по уходу за ребенком) однозначно. Это чисто мое мнение.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • Юрий Спассков
  • Anelya26
  • анжела
 Андpей (Посетители) Сегодня, 10:43
Да водила вообще какой то неадекватный, сначала машину подрезал, потом даже не подумал притормозить перед пешеходом, хотя пешеход уже вышел на дорогу и его прекрасно было видно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика