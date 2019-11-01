Директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» взяли под стражу на два месяца

Статья 190. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, - наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.



Статья 262. Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них

1. Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

2. Участие в организованной группе или преступной организации – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. В статьях 262, 263, 264, 265 и 268 настоящего Кодекса лицо, добровольно прекратившее участие в преступной группе и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных преступной группой, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Ходатайство следственного управления департамента экономических расследований по Мангистауской области о санкционировании избранной меры пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» было удовлетворено специализированным следственным судом Актау.- Должностное лицо подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 190 и частью 2 статьи 262 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), - говорится в сообщении ведомства.Напомним, ранее сообщалось, что досудебное расследование началось в отношении должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.