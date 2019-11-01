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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 2766

Директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» взяли под стражу на два месяца

Должностное лицо энергоснабжающей организации подозревается в совершении ряда тяжких правонарушений в составе организованной преступной группы против собственности, общественной безопасности и общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта politring.com
Ходатайство следственного управления департамента экономических расследований по Мангистауской области о санкционировании избранной меры пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» было удовлетворено специализированным следственным судом Актау.

- Должностное лицо подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 190 и частью 2 статьи 262 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что досудебное расследование началось в отношении должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.

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Комментарии ( 14 )

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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 13:11
Имярек,
Oga_ST,Адресуйте свое негодование и эти вопросы пресс службе суда
 
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  • OpOp
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:02
Имя фамилия у этого должного лица есть?! Что за еще за безымянный "герой"?!
Думаю повтавят нового руководителя
А Тоо" прокладка" останется на месте

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 12:55
Так чего, можно не оплачивать?-))
 
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  • OpOp
 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 12:52
А,где имена?Че за секреты постоянно в Ладе?
 
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  • leo529
 бася (Посетители) Сегодня, 12:46
Цитата: Vohazab
А деньги теперь кому отдавать?


свято хлебное место пусто не бывает..100% посадят других и так же будут стричь..

да с такими деньгами долго и не сидят,подождут пока утихнет гнев народный и по домам..
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 12:44
Да хоть так порадоваться. Хоть наглеть не будут их посланцы.
А если еще и с начислениями разберутся, вообще замечательно будет.
Порадовало это -против "общественной безопасности и общественного порядка". Это ж услышали значит людей?



Vohazab Вот уж печаль, правда lol
 
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  • Армани
  • chelovek
  • бася
  • Neo_454
 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:19
Уверен, что это радостная новость для большинства горожан, но я бы не радовался раньше времени. Вот если в результате этого события будет какая-то польза для людей (как-то к примеру: устранение ОДН, снижение тарифа или что-то еще), тогда это хорошо. А если нет, то какой от всего этого толк? Порадоваться что кого-то закрыли, типа справедливость восторжествовала и всё такое? Ну и что? Если нет результата для людей, то всё это фигня.
А пока что из формулировок, изложенных в статье видно лишь то, что они обманули государство (вроде бы,т.к. никакой конкретики). А про людей тут ни слова...
 
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  • Юрий Спассков
  • анжела
 mer (Посетители) Сегодня, 12:00
А перерасчет денег какой нибудь будет? А что с тарифами ???
 
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 12:00
Говорят на границе поймали с чемоданом денег их пособника зама по экономике
 
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  • Краснов
  • бася
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:55
сембай,
он в Нурсултане (уххх, как звучит, как хотите так и понимайте lol ) на повышение пошел.
 
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