Сгоревший дом в Жанаозене: Потерпевшим от стихии выдадут временное жильё

Фото предоставлено пресс-службой акима Жанаозена
Место пожара посетили аким Жанаозена Максат Ибагаров и руководители государственных учреждений города.
- Жителей этого дома, которые были вынуждены переселиться к друзьям и родственникам, обеспечат временным жильём в селе Кызылсай. Общественники и коммунальные предприятия города поставляют потерпевшим продукты продовольствия и предметы домашнего обихода, - сказали в пресс-службе акима Жанаозена.
На данный момент двум семьям уже выдали временное жильё в селе Кызылсай. Ещё четыре семьи живут у родственников. Одна из квартир использовалась, как гаражное помещение. В ней никто не проживал.
Напомним, в Жанаозене полностью сгорела квартира. Огонь из помещения распространился на крышу дома. Площадь горения составила 280 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.
- Жителей этого дома, которые были вынуждены переселиться к друзьям и родственникам, обеспечат временным жильём в селе Кызылсай. Общественники и коммунальные предприятия города поставляют потерпевшим продукты продовольствия и предметы домашнего обихода, - сказали в пресс-службе акима Жанаозена.
На данный момент двум семьям уже выдали временное жильё в селе Кызылсай. Ещё четыре семьи живут у родственников. Одна из квартир использовалась, как гаражное помещение. В ней никто не проживал.
Напомним, в Жанаозене полностью сгорела квартира. Огонь из помещения распространился на крышу дома. Площадь горения составила 280 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.
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