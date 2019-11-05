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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 206

Сгоревший дом в Жанаозене: Потерпевшим от стихии выдадут временное жильё

Семьи, которым был причинён материальный ущерб от пожара семиквартирного дома в селе Кызылсай, выдадут временное жильё. Об этом сообщили в пресс-службе акима Жанаозена.

Фото предоставлено пресс-службой акима Жанаозена
Место пожара посетили аким Жанаозена Максат Ибагаров и руководители государственных учреждений города.

- Жителей этого дома, которые были вынуждены переселиться к друзьям и родственникам, обеспечат временным жильём в селе Кызылсай. Общественники и коммунальные предприятия города поставляют потерпевшим продукты продовольствия и предметы домашнего обихода, - сказали в пресс-службе акима Жанаозена.

На данный момент двум семьям уже выдали временное жильё в селе Кызылсай. Ещё четыре семьи живут у родственников. Одна из квартир использовалась, как гаражное помещение. В ней никто не проживал.

Напомним, в Жанаозене полностью сгорела квартира. Огонь из помещения распространился на крышу дома. Площадь горения составила 280 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.



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