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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:46

Просмотров: 2487

Шалость с риском для жизни: Родителей несовершеннолетних пранкеров привлекли к ответственности в Актау

В отношении родителей подростков, которые устроили пранк на проезжей части, был составлен протокол по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Мелкое хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Видео с несовершеннолетними пранкерами, сидящими на пешеходном переходе, напротив торгово-развлекательного комплекса «Актау», появилось в Сети 4 ноября.

На кадрах видно, как молодые люди переходят дорогу, затем останавливаются и садятся на проезжую часть. Подростков не смутили ни возгласы водителей, ни сигналы автомобилей.

В тот же день на место «розыгрыша» выехали сотрудники батальона патрульной полиции (БПП) Актау. Подростков не удалось застать на месте. Полицейские изъяли видео с камер наблюдения, изучили ролик, и вечером 5 ноября установили личности несовершеннолетних.

- Были привлечены к ответственности их родители. На них был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Далее материалы будут переданы в городской акимат, в комиссию по делам несовершеннолетних, - сказали в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 10 )

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kabt (Посетители) Сегодня, 15:03
Один стоматолог уже дал подзатыльник...

Один стоматолог уже дал подзатыльник...strana.kz,
 
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Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:14
бася,

аха, и батя подзатыльников напранковал lol
 
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  • нашевсе
 бася (Посетители) Сегодня, 13:35
надеюсь дома их лайкнули и не раз.. lol
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 13:19
Прославились наверное в своей среде. Пиарят все СМИ. Герои стали типа. Молодежь тупеет на глазах.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 13:02
Теория Дарвина про естественный отбор подтверждается ещё раз
 
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  • leo529
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:20
на 15 суток закрыть и будет норм, для профилактики!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:01
Вот действительно МАЛДАР!!!
Вот как скотина шла шла, потом хоп и встала посреди дороги!
Выпороть мало будет!
Сейчас молодежь хочет только одного ХАЙПА!
Все на остальное... Плевать хотели с большой колокольни

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Князь (Посетители) Сегодня, 11:58
С жиру бесятся,желают вседозволенности небось героями себя ощущают? bazar
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:56
Цитата: markus
Дал бы пинка водитель,

ну не в буквальном смысле. имелось ввиду. только проезжали и сигналили.
 
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  • Ну Ну
  • Manka
  • leo529
 markus (Посетители) Сегодня, 11:10
strana.kz,
Дал бы пинка водитель,штрафом бы в лучшем случае и отделался. Родители этих деток с него бы не слезли,заставили бы вылечить все места своих отпрысков,плюс приписали бы походы к психологу,по любому психологическая травма была бы у ребёнка,так бы они сказали. Плюс ещё шести-семи значный моральный ущерб выкатили бы. Время сейчас такое к сожалению... Поэтому пускай лучше уполномоченные органы этим занимаются. А родители надеюсь сделают выводы и объяснят доходчиво своим деткам что такое хорошо,а что такое плохо.
 
 

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