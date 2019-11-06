Шалость с риском для жизни: Родителей несовершеннолетних пранкеров привлекли к ответственности в Актау

Скриншот видеоматериала
Видео с несовершеннолетними пранкерами, сидящими на пешеходном переходе, напротив торгово-развлекательного комплекса «Актау», появилось в Сети 4 ноября.
На кадрах видно, как молодые люди переходят дорогу, затем останавливаются и садятся на проезжую часть. Подростков не смутили ни возгласы водителей, ни сигналы автомобилей.
В тот же день на место «розыгрыша» выехали сотрудники батальона патрульной полиции (БПП) Актау. Подростков не удалось застать на месте. Полицейские изъяли видео с камер наблюдения, изучили ролик, и вечером 5 ноября установили личности несовершеннолетних.
- Были привлечены к ответственности их родители. На них был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Далее материалы будут переданы в городской акимат, в комиссию по делам несовершеннолетних, - сказали в пресс-службе ведомства.
На кадрах видно, как молодые люди переходят дорогу, затем останавливаются и садятся на проезжую часть. Подростков не смутили ни возгласы водителей, ни сигналы автомобилей.
В тот же день на место «розыгрыша» выехали сотрудники батальона патрульной полиции (БПП) Актау. Подростков не удалось застать на месте. Полицейские изъяли видео с камер наблюдения, изучили ролик, и вечером 5 ноября установили личности несовершеннолетних.
- Были привлечены к ответственности их родители. На них был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Далее материалы будут переданы в городской акимат, в комиссию по делам несовершеннолетних, - сказали в пресс-службе ведомства.