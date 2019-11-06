Шалость с риском для жизни: Родителей несовершеннолетних пранкеров привлекли к ответственности в Актау

Видео с несовершеннолетними пранкерами, сидящими на пешеходном переходе, напротив торгово-развлекательного комплекса «Актау», появилось в Сети 4 ноября.На кадрах видно, как молодые люди переходят дорогу, затем останавливаются и садятся на проезжую часть. Подростков не смутили ни возгласы водителей, ни сигналы автомобилей.В тот же день на место «розыгрыша» выехали сотрудники батальона патрульной полиции (БПП) Актау. Подростков не удалось застать на месте. Полицейские изъяли видео с камер наблюдения, изучили ролик, и вечером 5 ноября установили личности несовершеннолетних.- Были привлечены к ответственности их родители. На них был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Далее материалы будут переданы в городской акимат, в комиссию по делам несовершеннолетних, - сказали в пресс-службе ведомства.