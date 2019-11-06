Авария с участием лошади произошла в Мангистау

Фото очевидцев происшествия
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 5 ноября, примерно в 19:30.
Автоледи сбила животное, но сама не пострадала.
- По факту ДТП был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Хозяин лошади устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в прошлом году полицейские Мангистау обязали владельцев домашнего скота надевать на животных светоотражающие ленты. В случае отказа хозяевам грозит административная ответственность.
Автоледи сбила животное, но сама не пострадала.
- По факту ДТП был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Хозяин лошади устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в прошлом году полицейские Мангистау обязали владельцев домашнего скота надевать на животных светоотражающие ленты. В случае отказа хозяевам грозит административная ответственность.