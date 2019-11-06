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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 1116

Авария с участием лошади произошла в Мангистау

Животное сбили на одной из дорог в Тупкарганском районе области. Водитель автомобиля не пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев происшествия
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 5 ноября, примерно в 19:30.

Авария с участием лошади произошла в Мангистау


Автоледи сбила животное, но сама не пострадала.

- По факту ДТП был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Хозяин лошади устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в прошлом году полицейские Мангистау обязали владельцев домашнего скота надевать на животных светоотражающие ленты. В случае отказа хозяевам грозит административная ответственность.



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Комментарии ( 4 )

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Max007 (Посетители) Сегодня, 15:26
А если бы со смертельным исходом была бы ДТП (не дай Аллах конечно) то на кого бы наши доблестный Жолполовцы оформили протокол?
 
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Vlad (Посетители) Сегодня, 15:05
Это прекратится когда кто нибудь подаст в суд на местные акиматы и ДВД, за халатное выполнение своих обязанностей.
 
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Lexus (Посетители) Сегодня, 14:53
Ни слова больше, знаю кто обычно виноват в таких ДТП
 
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  • kostya_aktau
  • Д.Е.Д.
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:12
Как надоел этот маразм!!!
Как только обяжут хозяев скотины востонавливать поврежденный в ДТП с скотиной транспорт + платить моральный ушерб, Уверен сразу и ленточки и повяжут, и катафоты наденут и правила движения выучит скот

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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