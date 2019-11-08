Умерла пострадавшая от рук живодёров собака в Мангистау

Фото предоставлено общественным фондом «Шанс»
Животное, пострадавшее от действий живодеров, скончалось сегодня утром, 8 ноября.
Директор фонда объявила об остановке сбора средств и возврате уже переведенных денег.
- Спасибо всем, кто отозвался и не остался равнодушным. Все, кто пожелает вернуть свои средства — могут скинуть мне на What’s App скриншоты квитанций и номер своей карты. Возврат гарантируем. Все оставшиеся деньги мы потратим на благоустройство нашего пункта передержки, - сказала Ирина Болатова.
Все желающие вернуть денежные средства и узнать адрес пункта передержки общественного фонда «Шанс» могут обратиться по телефону: +7 (701) 475 55 49 (Ирина).
Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры Актау просят помощи для бездомной собаки. Животное в истерзанном состоянии нашли в селе Атамекен. Предположительно, над животным издевались, а также её переехала машина.
Директор фонда объявила об остановке сбора средств и возврате уже переведенных денег.
- Спасибо всем, кто отозвался и не остался равнодушным. Все, кто пожелает вернуть свои средства — могут скинуть мне на What’s App скриншоты квитанций и номер своей карты. Возврат гарантируем. Все оставшиеся деньги мы потратим на благоустройство нашего пункта передержки, - сказала Ирина Болатова.
Все желающие вернуть денежные средства и узнать адрес пункта передержки общественного фонда «Шанс» могут обратиться по телефону: +7 (701) 475 55 49 (Ирина).
Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры Актау просят помощи для бездомной собаки. Животное в истерзанном состоянии нашли в селе Атамекен. Предположительно, над животным издевались, а также её переехала машина.