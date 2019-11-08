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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 688

Умерла пострадавшая от рук живодёров собака в Мангистау

Волонтеры отменили сбор средств на лечение найденной в селе Атамекен собаки. Всем, кто желает вернуть денежные средства, может обратиться к руководству общественного фонда «Шанс». Об этом сообщила Ирина Болатова, директор фонда.

Фото предоставлено общественным фондом «Шанс»
Животное, пострадавшее от действий живодеров, скончалось сегодня утром, 8 ноября.

Директор фонда объявила об остановке сбора средств и возврате уже переведенных денег.

- Спасибо всем, кто отозвался и не остался равнодушным. Все, кто пожелает вернуть свои средства — могут скинуть мне на What’s App скриншоты квитанций и номер своей карты. Возврат гарантируем. Все оставшиеся деньги мы потратим на благоустройство нашего пункта передержки, - сказала Ирина Болатова.

Все желающие вернуть денежные средства и узнать адрес пункта передержки общественного фонда «Шанс» могут обратиться по телефону: +7 (701) 475 55 49 (Ирина).

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры Актау просят помощи для бездомной собаки. Животное в истерзанном состоянии нашли в селе Атамекен. Предположительно, над животным издевались, а также её переехала машина.



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Комментарии ( 3 )

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  • kz1990
  • OpOp
  • рыбка
 Empro (Посетители) Сегодня, 12:02
очень жаль...
Оставшиеся средства лучше пустить на благоустройство пункта передержки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • OpOp
  • Имярек
  • kz1990
  • рыбка
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 11:13
Эти люди опасны. Органам желаю найти их и обезвредить.
Все звери в человеческом обличии начинали практиковаться на животных.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OpOp (Посетители) Сегодня, 11:00
бедное животное... за что так с ним обошлись? собака могла бы счастливая бегать с хозяином, вилять хвостом, когда он домой приходит... жаль до слез
 
 

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