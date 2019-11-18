Свою версию произошедшего на трассе с участием сотрудника полиции Мангистау рассказал пострадавший в аварии водитель

Скриншот видеоматериала
У произошедшего 15 ноября инцидента появились новые подробности.
Версию случившегося рассказал участник дорожно-транспортного происшествия, водитель легкового автомобиля Бекжан Батыров.
- В первую очередь я хочу сказать, что я никого не бил. В тот день, примерно в половине десятого вечера, я возвращался из Атырау в Актау. Примерно в 40 километрах от села Шетпе, возле села Жармыш, я увидел впереди патрульный полицейский автомобиль с включенными «мигалками». Он ехал медленно, километров 30-40, и «вилял задом» машины. Так мы проехали еще примерно километр, потом появилась возможность для обгона. Я разогнался до 80 километров в час, стал совершать маневр, однако он не «пускал» меня на обгон, загораживая своим автомобилем мой. Как итог — двумя колесами своей машины я выехал на обочину и мою машину Toyota понесло. Я перевернулся 4-5 раз и вылетел в лобовое стекло. Пришел в себя сразу, вижу — патрульный стоит метрах в 20-30 от меня и смотрит в мою сторону, - рассказал Бекжан Батыров.
По словам водителя Toyota Camry, полицейский собирался покинуть место происшествия и ему пришлось привлечь внимание стража порядка криками о помощи.
– «У меня внутри маленький ребенок, помогите!» - кричал я. До этого думал, что он просто уедет и будто «не при делах». Может, в нем совесть проснулась, когда я крикнул о ребенке, и он подошел. Я сразу же поймал его за руку, стал задавать ему вопросы о том, что произошло. Как только он начал мне отвечать, я сразу же почуял запах сильного перегара. Лицо было красное, глаза бегали. Я стал ждать попуток, чтобы остановить хоть кого-нибудь, кто будет свидетелем произошедшего. Однако полицейский не дал мне этого сделать, он жестами показывал проезжающим авто, что останавливаться незачем. Сам пошел в свой служебный автомобиль, хотел уехать. Я заглушил двигатель, это должно быть записано на видеорегистратор в салоне его авто, - пояснил Бекжан Батыров.
Бекжану в этот момент удалось остановить проезжающий мимо автомобиль. В машине находился житель Актау, также возвращавшийся из Атырау, и его сын.
- Как только мы начали снимать полицейского на видео, он побежал в степь. Я сразу же рванул за ним, бежал босиком, так как обувь слетела у меня во время аварии. Он взялся за свое табельное оружие и стал угрожать мне, что выстрелит, если я не перестану за ним гоняться. Все водители, кто остановился возле места происшествия, подтвердят, что полицейский убегал, - сказал Бекжан Батыров.
Около четырех часов утра Бекжана Батырова задержали сотрудники полиции и повезли на медицинское освидетельствование. По словам Бекжана, тест на алкогольное опьянение он прошел два раза.
- В первый раз при результате анализа у меня ничего не нашли. Потом медсестра что-то сделала с колбочкой, в которой находились выделения, и новый тест показал, что я «накурен». Я ехал из Атырау больше тысячи километров обкуренным и пьяным? Как в это вообще можно поверить? Полицейского на освидетельствовании я вообще не видел. Считаю, что это укрывательство сотрудников полиции, - заключил Бекжан Батыров.
По словам Бекжана Батырова, утром 18 ноября его водворили в изолятор временного содержания.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области на предмет наличия видеозаписи с нагрудного видеорегистратора сотрудника патрульной службы, а также записи с видеорегистратора его служебного автомобиля.
Напомним, ранее в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщали, что их сотрудника ударили камнем по голове. Это произошло во время исполнения им служебных обязанностей.
Версию случившегося рассказал участник дорожно-транспортного происшествия, водитель легкового автомобиля Бекжан Батыров.
- В первую очередь я хочу сказать, что я никого не бил. В тот день, примерно в половине десятого вечера, я возвращался из Атырау в Актау. Примерно в 40 километрах от села Шетпе, возле села Жармыш, я увидел впереди патрульный полицейский автомобиль с включенными «мигалками». Он ехал медленно, километров 30-40, и «вилял задом» машины. Так мы проехали еще примерно километр, потом появилась возможность для обгона. Я разогнался до 80 километров в час, стал совершать маневр, однако он не «пускал» меня на обгон, загораживая своим автомобилем мой. Как итог — двумя колесами своей машины я выехал на обочину и мою машину Toyota понесло. Я перевернулся 4-5 раз и вылетел в лобовое стекло. Пришел в себя сразу, вижу — патрульный стоит метрах в 20-30 от меня и смотрит в мою сторону, - рассказал Бекжан Батыров.
По словам водителя Toyota Camry, полицейский собирался покинуть место происшествия и ему пришлось привлечь внимание стража порядка криками о помощи.
– «У меня внутри маленький ребенок, помогите!» - кричал я. До этого думал, что он просто уедет и будто «не при делах». Может, в нем совесть проснулась, когда я крикнул о ребенке, и он подошел. Я сразу же поймал его за руку, стал задавать ему вопросы о том, что произошло. Как только он начал мне отвечать, я сразу же почуял запах сильного перегара. Лицо было красное, глаза бегали. Я стал ждать попуток, чтобы остановить хоть кого-нибудь, кто будет свидетелем произошедшего. Однако полицейский не дал мне этого сделать, он жестами показывал проезжающим авто, что останавливаться незачем. Сам пошел в свой служебный автомобиль, хотел уехать. Я заглушил двигатель, это должно быть записано на видеорегистратор в салоне его авто, - пояснил Бекжан Батыров.
Бекжану в этот момент удалось остановить проезжающий мимо автомобиль. В машине находился житель Актау, также возвращавшийся из Атырау, и его сын.
- Как только мы начали снимать полицейского на видео, он побежал в степь. Я сразу же рванул за ним, бежал босиком, так как обувь слетела у меня во время аварии. Он взялся за свое табельное оружие и стал угрожать мне, что выстрелит, если я не перестану за ним гоняться. Все водители, кто остановился возле места происшествия, подтвердят, что полицейский убегал, - сказал Бекжан Батыров.
Около четырех часов утра Бекжана Батырова задержали сотрудники полиции и повезли на медицинское освидетельствование. По словам Бекжана, тест на алкогольное опьянение он прошел два раза.
- В первый раз при результате анализа у меня ничего не нашли. Потом медсестра что-то сделала с колбочкой, в которой находились выделения, и новый тест показал, что я «накурен». Я ехал из Атырау больше тысячи километров обкуренным и пьяным? Как в это вообще можно поверить? Полицейского на освидетельствовании я вообще не видел. Считаю, что это укрывательство сотрудников полиции, - заключил Бекжан Батыров.
По словам Бекжана Батырова, утром 18 ноября его водворили в изолятор временного содержания.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области на предмет наличия видеозаписи с нагрудного видеорегистратора сотрудника патрульной службы, а также записи с видеорегистратора его служебного автомобиля.
Напомним, ранее в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщали, что их сотрудника ударили камнем по голове. Это произошло во время исполнения им служебных обязанностей.
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