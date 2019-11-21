Толпой на одного: Полиция задержала семерых участников массовой драки в Мангистау

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По подозрению в массовом избиении молодого человека в Мунайлинском районе, как отметили в полиции, установлены и задержаны семь человек.
Напомним, видео, на котором больше десятка молодых людей нападают на одного парня, появилось в Сети 20 ноября.
- Задержанные доставлены в управление полиции Актау. Выясняются обстоятельства данного инцидента, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, видео, на котором больше десятка молодых людей нападают на одного парня, появилось в Сети 20 ноября.
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