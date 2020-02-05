В Актау из канализационного коллектора извлекли труп мужчины

Фото Рашида Исмагилова
Тело мужчины обнаружили коммунальщики во время проведения работ. Мужчина находился в горячей воде.
- На нем была спецодежда и резиновые сапоги. Не исключено, что он работник одной из коммунальных компаний, – сообщили очевидцы.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Телесных повреждений не обнаружено, проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, труп мужчины в канализационном коллекторе обнаружили сотрудники коммунальных служб утром 5 февраля 2020 года.
- На нем была спецодежда и резиновые сапоги. Не исключено, что он работник одной из коммунальных компаний, – сообщили очевидцы.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Телесных повреждений не обнаружено, проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, труп мужчины в канализационном коллекторе обнаружили сотрудники коммунальных служб утром 5 февраля 2020 года.