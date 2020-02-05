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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:07

Просмотров: 2573

В Актау из канализационного коллектора извлекли труп мужчины

Тело мужчины полицейские извлекли из канализационного коллектора 5 февраля около 12:25. Личность мужчины устанавливается.

Фото Рашида Исмагилова
Тело мужчины обнаружили коммунальщики во время проведения работ. Мужчина находился в горячей воде.

- На нем была спецодежда и резиновые сапоги. Не исключено, что он работник одной из коммунальных компаний, – сообщили очевидцы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Телесных повреждений не обнаружено, проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, труп мужчины в канализационном коллекторе обнаружили сотрудники коммунальных служб утром 5 февраля 2020 года.




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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • arelav_74
  • Шевченко 81
  • Кнопочка
  • Ermyndo
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:37
вот они последствия нарушения ТБ
работ в замкнутом пространстве!
почему рабочий,если он рабочий был один? где как минимум двое страхующих с поясом и веревкой?
ждем сообщений из департамента полиции

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Ну Ну
  • Шевченко 81
  • Кнопочка
  • vaterloo
  • Ermyndo
  • Ольга Макарова
  • Seawolf
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 14:14

- На нем была спецодежда и резиновые сапоги. Не исключено, что он работник одной из коммунальных компаний, – сообщили очевидцы.

Странно!, работник пропал и не КТО!, его не искал...Очень "странная" компания и дисциплина в ней!..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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