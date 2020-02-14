Полиция прокомментировала смертельную аварию на трассе Актау-Каламкас

Фото очевидца
По информации ведомства, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате аварии водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.
Напомним, ДТП произошло днём 13 февраля. Медики констатировали биологическую смерть мужчин 1976 и 1973 годов рождения.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отделения полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 УК РК. Проводится досудебное расследование. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, - отметили в ведомстве.
Напомним, ДТП произошло днём 13 февраля. Медики констатировали биологическую смерть мужчин 1976 и 1973 годов рождения.
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