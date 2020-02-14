Гибель семьи от угарного газа в Мангистау: Газовики выдвинули свою версию произошедшего

Фото предоставлено Мангистауским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак
Прибывшая на место происшествия аварийная бригада компании выяснила, что место соединения дымохода котла не было закреплено.
- Это обстоятельство может быть возможной причиной несчастного случая. Угарный газ сначала скапливался в помещении самой котельной, после чего стал проникать в жилую комнату, - отметили в филиале акционерного общества.
Напомним, ранее сообщалось, что токсическое отравление угарным газом получила семья, проживающая в одном из домов села Батыр Мунайлинского района области. Мать и трое детей скончались на месте трагедии.
После предварительную версию гибели семьи от угарного газа назвали в полиции Мангистау.
- Это обстоятельство может быть возможной причиной несчастного случая. Угарный газ сначала скапливался в помещении самой котельной, после чего стал проникать в жилую комнату, - отметили в филиале акционерного общества.
Напомним, ранее сообщалось, что токсическое отравление угарным газом получила семья, проживающая в одном из домов села Батыр Мунайлинского района области. Мать и трое детей скончались на месте трагедии.
После предварительную версию гибели семьи от угарного газа назвали в полиции Мангистау.
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