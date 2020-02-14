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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 1309

Гибель семьи от угарного газа в Мангистау: Газовики выдвинули свою версию произошедшего

Возможной причиной произошедшего стало накопление угарного газа в помещении котельной с последующим проникновением газа в жилую комнату. Об этом сообщили в Мангистауском производственном филиале акционерного общества (АО) «КазТрансГаз Аймак».

Фото предоставлено Мангистауским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак
Прибывшая на место происшествия аварийная бригада компании выяснила, что место соединения дымохода котла не было закреплено.

Гибель семьи от угарного газа в Мангистау: Газовики выдвинули свою версию произошедшего


- Это обстоятельство может быть возможной причиной несчастного случая. Угарный газ сначала скапливался в помещении самой котельной, после чего стал проникать в жилую комнату, - отметили в филиале акционерного общества.

Напомним, ранее сообщалось, что токсическое отравление угарным газом получила семья, проживающая в одном из домов села Батыр Мунайлинского района области. Мать и трое детей скончались на месте трагедии.

После предварительную версию гибели семьи от угарного газа назвали в полиции Мангистау.



Гибель семьи от угарного газа в Мангистау: Газовики выдвинули свою версию произошедшего
Гибель семьи от угарного газа в Мангистау: Газовики выдвинули свою версию произошедшего
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