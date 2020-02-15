ДТП на трассе Батыр - Кызылтобе: погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 февраля примерно в 09:30.По словам очевидцев происшествия, в результате столкновения двух автомобилей одна из машин загорелась и взорвалась.Пострадали шесть человек. Трое - женщины 1985 и 1978 годов рождения и мужчина 1980 года рождения - получили травмы, несовместимые с жизнью.- Двое мужчин 1995 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и переломы. Оба доставлены в Мангистаускую областную больницу. Еще один пострадавший 1975 года рождения с травмой живота, переломами левого бедра и правого предплечья доставлен в реанимационное отделение больницы.Обстоятельства происшествия станут известны позже.