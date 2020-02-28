С начала года в Мангистау изъято около пяти килограммов марихуаны

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По данным пресс-службы департамента полиции региона, наркотические вещества поставлялись в Актау из южных регионов страны для дальнейшего сбыта.



- С начала года было изъято около пяти килограммов различных видов наркотических средств. Больше всего (свыше четырех килограммов) - марихуаны. Что касается тех, кто занимается распространением наркотиков, то их привлекают к уголовной ответственности за сбыт по статье 297 Уголовного Кодекса РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Департамент полиции просит жителей и гостей области проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью, сообщать обо всех фактах преступлений, о которых им стало известно.



- Напоминаем, что в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции области имеется номер WhatsApp: +7 777 289 5480, на который каждый может скидывать информацию, касающуюся наркопреступлений, - отметили в полиции.