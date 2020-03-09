Водитель заснул за рулём в Актау и врезался в припаркованные автомобили

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта примерно в 04:30 в 17 микрорайоне, возле жилого комплекса Caspiy Towers.Водитель автомобиля марки Kia Rio заснул за рулём и врезался в припаркованные машины.- Автомобиль Kia Rio водворили на штрафстоянку. По данному факту составили протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе ведомства.