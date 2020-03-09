«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 09 Марта
+5...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 382.05 KZT
  • €1 = 431.49 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 1030

Водитель заснул за рулём в Актау и врезался в припаркованные автомобили

В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта примерно в 04:30 в 17 микрорайоне, возле жилого комплекса Caspiy Towers.

Водитель автомобиля марки Kia Rio заснул за рулём и врезался в припаркованные машины.

- Автомобиль Kia Rio водворили на штрафстоянку. По данному факту составили протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе ведомства.






Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ctrl
 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:51
Водитель автомобиля марки Kia Rio заснул за рулём и врезался в припаркованные машины.

Верю-))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Коммунист.
  • master_kz
  • ctrl
 motor (Посетители) Сегодня, 18:24
Видимо знакомый гаишника его отец, как он побежал когда подъехал, аж шестерил перед ним, как будто он был за рулем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • motor
  • мунайши73
  • HiWatch
  • ctrl
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:02
водитель в белой рубашке? тогда видно, что хорошо "поспал"...такой выспавшийся и активный...пинает машину, думая что он ее перевернет..
а лексус, рискуя правами пересекает 2ную сплошную, как будто он скорая помощь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Леська
  • ctrl
  • Neo_454
 kuanysh9 (Посетители) Сегодня, 18:01
В следующий раз будут умнее водители которые паркуеются на первой полосе
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ctrl
 Yanis (Посетители) Сегодня, 17:59
Водитель был стеклый, как трезвышко? В городе нелегко уснуть...

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика