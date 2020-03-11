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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 2172

Сбитая «легковушкой» девушка в 11 микрорайоне Актау находится в больнице

Пострадавшая девушка госпитализирована в отделение травматологии областной больницы. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

Кадр видео
Состояние девушки, которую 9 марта сбил автомобиль на дороге между 11 и 12 микрорайонами, врачи оценивают как средней степени тяжести.

- У девушки 2002 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она сейчас получает лечение и находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта, примерно в 14:18, на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.



Авария со смертельным исходом произошла на пешеходном переходе недавно в Актау.



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Комментарии ( 6 )

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Сергей Алексеев (Посетители) Сегодня, 18:29
************** даже комментировать не хочется.
 
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  • Сергей Алексеев
 fotooleg (Посетители) Сегодня, 18:03
Сколько раз вижу как " бессмертные" переходят дорогу. Не по пешеходке, часто даже не смотрят куда идут, где ближайшая машина. В жизни только один гейм аут, повтора может и не быть. Мамаши с детства учат своих детей нарушать правила движения.Да. При совке мы дикие были. Машин боялись. Сейчас свободные бегут под колёса. Спешат. Куда спешат? Боятся что в морге место займут? Люди! Любите жизнь! Она одна.
 
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214 (Посетители) Сегодня, 17:09
диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Судя по стратегии и тактике пересечения проезжей части - все это у неё уже было, как бы не сразу с 2002 года...
 
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  • mer
  • DAD
 132131212 (Посетители) Сегодня, 16:46
Сколько раз детям говоришь нет, они все ровно сувают вилку в розетку
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • leo529
  • веснушка
  • DAD
 watlow (Посетители) Сегодня, 16:29
Какое наказание пешеходу назначат? Там как минимум нарушение ПДД и порча имущества.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Anelya26
  • веснушка
  • mer
  • Neo_454
  • DAD
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 15:51
Пусть полиция тоже прокомментирует это дтп.
 
-1
  • Red1
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  • Anelya26
  • веснушка
  • mer
  • Lady_M
 214 (Посетители) Сегодня, 15:31
Зря, зря, зря... Надо было тоже на штрафстоянку отволочь
 
 

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