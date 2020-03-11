Сбитая «легковушкой» девушка в 11 микрорайоне Актау находится в больнице

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Состояние девушки, которую 9 марта сбил автомобиль на дороге между 11 и 12 микрорайонами, врачи оценивают как средней степени тяжести.
- У девушки 2002 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она сейчас получает лечение и находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта, примерно в 14:18, на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.
Авария со смертельным исходом произошла на пешеходном переходе недавно в Актау.
- У девушки 2002 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она сейчас получает лечение и находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта, примерно в 14:18, на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.
Авария со смертельным исходом произошла на пешеходном переходе недавно в Актау.