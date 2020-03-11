В полиции Мангистау прокомментировали смертельную аварию в селе Кызыл-Тобе

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 марта, на территории села Кызыл-Тобе в Мунайлинском районе, рядом с заправочной станцией «Барыс».
По данным ведомости, начато досудебное расследование.
- По факту аварии назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве.
Напомним, что в результате аварии один человек скончался и еще двое находятся в больнице.
По данным ведомости, начато досудебное расследование.
- По факту аварии назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве.
Напомним, что в результате аварии один человек скончался и еще двое находятся в больнице.