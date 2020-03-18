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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:28

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NCOC о погибшем сотруднике: Произошедший инцидент в гостинице в Актау не связан с коронавирусом

В пресс-службе NCOC прокомментировали смерть своего сотрудника, 53-летнего гражданина Великобритании. Об этом сообщается на сайте газеты «Ак Жайык».

Фото с сайта «Ак Жайык»
По данным сайта газеты «Ак Жайык», 53-летний гражданин Великобритании работал менеджером в Атырау в компании NCOC.

- С глубоким сожалением подтверждаем, что один из сотрудников NCOC внезапно скончался 15 марта во время личной поездки в Актау. В настоящий момент мы можем утверждать, что данный инцидент никак не связан с вирусом COVID-19. Компания оказывает семье покойного всю необходимую поддержку и содействует правоохранительным органам в расследовании данного трагического происшествия, - сообщили корреспонденту «АЖ» в пресс-службе NCOC.

В компании NCOC отметили, что мужчина умер во время личной поездки.

Напомним, инцидент произошёл 15 марта в гостинице «Renaissance Aktau Hotel».

Погибший иностранец повесился.



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