NCOC о погибшем сотруднике: Произошедший инцидент в гостинице в Актау не связан с коронавирусом

Фото с сайта «Ак Жайык»
По данным сайта газеты «Ак Жайык», 53-летний гражданин Великобритании работал менеджером в Атырау в компании NCOC.
- С глубоким сожалением подтверждаем, что один из сотрудников NCOC внезапно скончался 15 марта во время личной поездки в Актау. В настоящий момент мы можем утверждать, что данный инцидент никак не связан с вирусом COVID-19. Компания оказывает семье покойного всю необходимую поддержку и содействует правоохранительным органам в расследовании данного трагического происшествия, - сообщили корреспонденту «АЖ» в пресс-службе NCOC.
В компании NCOC отметили, что мужчина умер во время личной поездки.
Напомним, инцидент произошёл 15 марта в гостинице «Renaissance Aktau Hotel».
Погибший иностранец повесился.
- С глубоким сожалением подтверждаем, что один из сотрудников NCOC внезапно скончался 15 марта во время личной поездки в Актау. В настоящий момент мы можем утверждать, что данный инцидент никак не связан с вирусом COVID-19. Компания оказывает семье покойного всю необходимую поддержку и содействует правоохранительным органам в расследовании данного трагического происшествия, - сообщили корреспонденту «АЖ» в пресс-службе NCOC.
В компании NCOC отметили, что мужчина умер во время личной поездки.
Напомним, инцидент произошёл 15 марта в гостинице «Renaissance Aktau Hotel».
Погибший иностранец повесился.
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