«Открывателя» шлагбаума ищут в Актау

- Шлагбаум сломан до сих пор. Кто его будет чинить? - возмущаются они.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как к дому подъезжает автомобиль. Из него выходит мужчина и начинает силой поднимать шлагбаум. После этого жестами просит заехать автомобиль.По словам жильцов дома №11, мужчину-«открывателя» шлагбаума они видят впервые. К кому он приехал, также неизвестно.Данный шлагбаум устанавливали жильцы дома за 300 тысяч тенге. Пульт от шлагбаума имеется у каждого собственника.Жильцы обратились с заявлением в полицию. Тех, кто знает данного мужчину, жители дома просят сообщить в правоохранительные органы.