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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:24

Просмотров: 551

«Открывателя» шлагбаума ищут в Актау

Инцидент произошёл в ночь на 24 мая у дома №11 в 32Б микрорайоне.

Кадр видео
Камера видеонаблюдения запечатлела, как к дому подъезжает автомобиль. Из него выходит мужчина и начинает силой поднимать шлагбаум. После этого жестами просит заехать автомобиль.

По словам жильцов дома №11, мужчину-«открывателя» шлагбаума они видят впервые. К кому он приехал, также неизвестно.

Данный шлагбаум устанавливали жильцы дома за 300 тысяч тенге. Пульт от шлагбаума имеется у каждого собственника.

Жильцы обратились с заявлением в полицию. Тех, кто знает данного мужчину, жители дома просят сообщить в правоохранительные органы.

- Шлагбаум сломан до сих пор. Кто его будет чинить? - возмущаются они.





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