Выпавшей из окна девочке в Актау требуется кровь

Иллюстративное фото с сайта azh.kz
Айару Айдар, 2018 года рождения, выпала из окна 22 мая. Примерно в 18:00 того же дня её госпитализировали в областную детскую больницу.
В данный момент ребёнку требуется кровь.
Всех неравнодушных жителей области просят помочь ребёнку и сдать кровь в Центре крови, расположенном в 34 микрорайоне города. Кровь можно сдать любой группы.
Напомним, ранее сообщалось, что за два дня в Актау из окон выпали двое детей. Одна из них — девочка 2018 года рождения.
В данный момент ребёнку требуется кровь.
Всех неравнодушных жителей области просят помочь ребёнку и сдать кровь в Центре крови, расположенном в 34 микрорайоне города. Кровь можно сдать любой группы.
Напомним, ранее сообщалось, что за два дня в Актау из окон выпали двое детей. Одна из них — девочка 2018 года рождения.