Спасатели Актау сняли с крыши торгового центра «Байтерек» мужчину

Фото очевидцев

Инцидент произошёл сегодня, 26 мая. Спасателей на место происшествия вызвали в 20:58. Прибыв на место вызова, спасатели на крыше обнаружили мужчину и с помощью трехколенной лестницы спустили его вниз.



Спасатели передали гражданина сотрудникам правоохранительных органов, которые забрали его в отделение.



Предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.