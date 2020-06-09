«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Июня
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 398.59 KZT
  • €1 = 449.09 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 20

Поведение тюленей в Тупкараганском районе изучают экологи

Отдыхающим специалисты советуют проявлять в воде и на пляжах максимальную бдительность.

Фото из доступных источников
Стало известно о ещё одном случае нападения тюленя на мужчину. Это уже шестой пострадавший.

- Сейчас сложно говорить о том, что вызвало такое необычное поведение, а его, действительно, можно характеризовать, как необычное, потому что тот случай нападения тюленей на людей, который произошёл в Актау 17-18 лет назад, там, конечно, была совершенно иная ситуация. Была аномальная жара и безумно тёплое море, в связи с чем в черте города в воде находились сотни людей. И по одной из версий, которую в то время связывали с нападениями, что тюленям необходимо было пропитание, а рыба подходила близко к берегу. И, естественно, купающиеся люди создавали проблему для ластоногих. Что сейчас происходит в Форт-Шевченко, конечно, нужно наблюдать, - сказал Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

Эколог посоветовал отдыхающим проявлять максимальную бдительность и внимание, находясь в море и на побережье.

- Конечно, если вдруг вы заметили тюленя в воде, то лучше выйти из моря и не допустить, чтобы вас укусили. Мы будем смотреть за ситуацией, поскольку пока сказать конкретно, что в данный момент случилось с тюленями - сложно. Возможно, вода прогревается, особенно, в районе Баутино, где всегда в это время тёплая вода, может быть, это тоже связано с кормовой базой, с питанием тюленей. Но на кадрах, которые мы видим, что тюлень прям выбегает из воды, это пока сложно поддаётся объяснению. И ещё пока неизвестно точное количество тюленей, то есть это один или два, или мы говорим о десятках, пока этот факт тоже, к сожалению, не установлен, - сказал Кирилл Осин.

Напомним, ранее стало известно, что в Мангистау тюлени покусали 20-летнего мужчину и четверых детей.



Поведение тюленей в Тупкараганском районе изучают экологи
Поведение тюленей в Тупкараганском районе изучают экологи
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика