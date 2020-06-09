Поведение тюленей в Тупкараганском районе изучают экологи

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Стало известно о ещё одном случае нападения тюленя на мужчину. Это уже шестой пострадавший.
- Сейчас сложно говорить о том, что вызвало такое необычное поведение, а его, действительно, можно характеризовать, как необычное, потому что тот случай нападения тюленей на людей, который произошёл в Актау 17-18 лет назад, там, конечно, была совершенно иная ситуация. Была аномальная жара и безумно тёплое море, в связи с чем в черте города в воде находились сотни людей. И по одной из версий, которую в то время связывали с нападениями, что тюленям необходимо было пропитание, а рыба подходила близко к берегу. И, естественно, купающиеся люди создавали проблему для ластоногих. Что сейчас происходит в Форт-Шевченко, конечно, нужно наблюдать, - сказал Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».
Эколог посоветовал отдыхающим проявлять максимальную бдительность и внимание, находясь в море и на побережье.
- Конечно, если вдруг вы заметили тюленя в воде, то лучше выйти из моря и не допустить, чтобы вас укусили. Мы будем смотреть за ситуацией, поскольку пока сказать конкретно, что в данный момент случилось с тюленями - сложно. Возможно, вода прогревается, особенно, в районе Баутино, где всегда в это время тёплая вода, может быть, это тоже связано с кормовой базой, с питанием тюленей. Но на кадрах, которые мы видим, что тюлень прям выбегает из воды, это пока сложно поддаётся объяснению. И ещё пока неизвестно точное количество тюленей, то есть это один или два, или мы говорим о десятках, пока этот факт тоже, к сожалению, не установлен, - сказал Кирилл Осин.
Напомним, ранее стало известно, что в Мангистау тюлени покусали 20-летнего мужчину и четверых детей.
- Сейчас сложно говорить о том, что вызвало такое необычное поведение, а его, действительно, можно характеризовать, как необычное, потому что тот случай нападения тюленей на людей, который произошёл в Актау 17-18 лет назад, там, конечно, была совершенно иная ситуация. Была аномальная жара и безумно тёплое море, в связи с чем в черте города в воде находились сотни людей. И по одной из версий, которую в то время связывали с нападениями, что тюленям необходимо было пропитание, а рыба подходила близко к берегу. И, естественно, купающиеся люди создавали проблему для ластоногих. Что сейчас происходит в Форт-Шевченко, конечно, нужно наблюдать, - сказал Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».
Эколог посоветовал отдыхающим проявлять максимальную бдительность и внимание, находясь в море и на побережье.
- Конечно, если вдруг вы заметили тюленя в воде, то лучше выйти из моря и не допустить, чтобы вас укусили. Мы будем смотреть за ситуацией, поскольку пока сказать конкретно, что в данный момент случилось с тюленями - сложно. Возможно, вода прогревается, особенно, в районе Баутино, где всегда в это время тёплая вода, может быть, это тоже связано с кормовой базой, с питанием тюленей. Но на кадрах, которые мы видим, что тюлень прям выбегает из воды, это пока сложно поддаётся объяснению. И ещё пока неизвестно точное количество тюленей, то есть это один или два, или мы говорим о десятках, пока этот факт тоже, к сожалению, не установлен, - сказал Кирилл Осин.
Напомним, ранее стало известно, что в Мангистау тюлени покусали 20-летнего мужчину и четверых детей.
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